Ο Ανδρέας Τεττέη έγινε αλλαγή στο 77ο λεπτό του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό και ξέσπασε σε κλάματα.

O «κύκλος»... ζωής του Ανδρέα Τεττέη στην Κηφισιά έκλεισε στο 77ο λεπτό του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έγινε αλλαγή από τον Σεμπάστιαν Λέτο, άφησε τη θέση του στον Αποστόλη Χριστόπουλο και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

Ο 24χρονος επιθετικός στο τελευταίο του ματς πριν μετακομίσει στο Κορωπί για χάρη του Παναθηναϊκού ήταν βασικός στην έδρα των Πειραιωτών, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο κατά την αλλαγή του έδωσε στον Ούγκο Σόουζα.

O Τεττέη μεγάλωσε ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος στην οικογένεια της Κηφισιάς, με την οποία θα έχει πάντα μια ξεχωριστή σχέση και συνεπώς η συγκινησιακή του φόρτιση ήταν μεγάλη και ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Έλληνας φορ αγκαλιάστηκε με συμπαίκτες του κατά την αλλαγή του, ενώ ο προπονητής του, Σεμπάστιαν Λέτο του έδωσε θερμή, πατρική αγκαλιά.

Ο Τεττέη μέτρησε 135 εμφανίσεις με την Κηφισιά σε επαγγελματικό επίπεδο, 45 γκολ, 17 ασίστ και πανηγύρισε τρεις ανόδους, μια από τη Γ' Εθνική και δυο από τη Super League 2.