Εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης, το Ιράν αντιμετώπισε την Κόστα Ρίκα σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Αττάλεια και επικράτησε με το επιβλητικό 5-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο Μεχντί Ταρέμι, που σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με πέναλτι (19', 34'), ενώ είχε και την ασίστ στο γκολ του Μοχεμπί στο 31ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, δίχτυα για τους Ιρανούς βρήκαν επίσης οι Γκολιζαντέχ (10') και Γκαεντί (54'), με τους γνώριμους από την παρουσία τους στη Stoiximan Super League, Μιλάντ Μοχαμαντί και Εχσάν Χατζισαφί επίσης να αγωνίζονται.

Κάπως έτσι η εθνική ομάδα του Ιράν επέστρεψε στις φιλικές επιτυχίες, καθώς είχε χάσει 2-1 από τη Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι λίγες ημέρες πριν. Σημειώνεται πως την αναμέτρηση παρακολούθησε δια ζώσης και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, που νωρίτερα είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ιρανοί θα παίξουν κανονικά στο Μουντιάλ.