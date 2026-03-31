Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παραγουανός που ξεχώρισε ο Μεντιλίμπαρ»

Αναφερόμενος στο τρέχον ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticoa by Inewetten και για τον χαφ της Εθνικής Παραγουάης που διέκρινε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρόσφατο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε συνολικά στην «αδυναμία» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ισπανική αγορά και στη La Liga και εστίασε μεταξύ άλλων στον αμυντικό χαφ της Ουνιβερσιτάδ Ντε Τσίλε, Λούκας Ρομέρο, τον οποίο ξεχώρισε στο πρόσφατο ματς της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Παραγουάης, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 1-0.