Ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο τα παιχνίδια που του απομένουν για το 2025 σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα καθώς υπάρχει και ο Γενάρης των μεταγραφών.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα του Ολυμπιακού αφορά στις μεταγραφές και την πιθανότητα να έχει νέα πρόσωπα από τον Γενάρη και μετά. Με αφορμή το θέμα Καμπελά και το γεγονός ότι διαφαίνεται να προκύπτει η παραχώρησή του στην ομάδα της Ναντ μπορεί να διαμορφωθούν νέα δεδομένα.

Μία θέση για την οποία υπάρχουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό αλλά και γενικά αναφορές είναι αυτή του στόπερ. Τα βασικό αμυντικό δίδυμο στον Ολυμπιακό είναι αυτό των Πιρόλα - Ρέτσου με την διαφορά πως ο τραυματισμός του Έλληνα κεντρικού αμυντικού δημιούργησε την ανάγκη να επιστρατευθούν οι άλλοι κεντρικοί αμυντικοί του ρόστερ. Η τρίτη επιλογή από πλευράς ιεραρχίας είναι αυτή του Μπιανκόν, που δεν είναι καθαρόαιμος στόπερ και η φυσική του θέση είναι αυτή του ακραίου μπακ.

Υπάρχει λοιπόν το... παραθυράκι για να προκύψει ενίσχυση στη θέση του στόπερ. Από εκεί και πέρα εφόσον αποφασιστεί από την ομάδα να γίνουν κινήσεις οι θέσεις που θα ψαχτεί θα είναι αυτές του ακραίου μπακ (με πιθανότερο για αριστερά σε σχέση με δεξιά), του δημιουργικού χαφ και του εξτρέμ.

Σαφώς και ο Καμπελά δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο και δεν είχε αγωνιστεί τόσο, ωστόσο θα είναι μία επιλογή μείον με την αποχώρησή του. Βέβαια μένει να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τη διοίκηση των Πειραιωτών και φυσικά σε άμεση συνεργασία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είτε για να ξεκαθαρίσει τη θέση του είτε για να ενημερώσει εάν υπάρχει κάποια ανάγκη για έξτρα πρόσωπο ή και πρόσωπα για το ρόστερ του για τον Γενάρη.