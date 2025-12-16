Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Καρεμπέ τρέχει τις διαδικασίες για το deal του Καμπελά λένε οι Γάλλοι
Η πάντα έγκυρη «Equipe» έφερε στο φως μερικές ακόμα πληροφορίες σχετικά με το deal μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ναντ για την μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά, το οποίο αποκάλυψε η «ouest-france».
Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος θα αγωνιστεί στην Ναντ για το δεύτερο εξάμηνο της φετινής σεζόν, όπως αναφέρουν οι Γαλλοι, προκειμένου να πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής.
Ο Καμπελά, που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δέκα συμμετοχές αγωνιζόμενος για παραπάνω από 430 λεπτά και δίνοντας δύο ασίστ.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία με Ναντ για τον δανεισμό του Καμπελά βλέπουν οι Γάλλοι
Η παραπάνω λεπτομέρεια που πρόσθεσε η Equipe στην υπόθεση αφορούσε τον ρόλο του Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος φαίνεται πως είναι εκείνος που ξεκίνησε την όλη φάση και τρέχει την διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της εξαιτίας των «δεσμών» που έχει με την γαλλική ομάδα.
Ο σύμβουλος στρατηγικής του Ολυμπιακού ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην Ναντ (1990-1995) κατακτώντας μάλιστα κι ένα πρωτάθλημα (1995).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Galacticos LIVE by Interwetten: Ο Ελ Κααμπί απέρριψε μυθική πρόταση, ανανέωση Μάνταλου και ο Πινέδα
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία με Ναντ για τον δανεισμό του Καμπελά βλέπουν οι Γάλλοι
- Επικριτικός ο Ντέμης με Τζήλο: «Ήταν αδικαιολόγητο αυτό - Δεν μας ενδιαφέρει τι θα σφύριζε εκείνος αν ήταν διαιτητής»