Δημοσίευμα από την Γαλλία αναφέρει πως ο Κριστιάν Καρεμπέ, που έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Ναντ, κινεί τις διαδικασίες για το deal του Ρεμί Καμπελά.

Η πάντα έγκυρη «Equipe» έφερε στο φως μερικές ακόμα πληροφορίες σχετικά με το deal μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ναντ για την μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά, το οποίο αποκάλυψε η «ouest-france».

Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος θα αγωνιστεί στην Ναντ για το δεύτερο εξάμηνο της φετινής σεζόν, όπως αναφέρουν οι Γαλλοι, προκειμένου να πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής.

Ο Καμπελά, που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δέκα συμμετοχές αγωνιζόμενος για παραπάνω από 430 λεπτά και δίνοντας δύο ασίστ.

Η παραπάνω λεπτομέρεια που πρόσθεσε η Equipe στην υπόθεση αφορούσε τον ρόλο του Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος φαίνεται πως είναι εκείνος που ξεκίνησε την όλη φάση και τρέχει την διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της εξαιτίας των «δεσμών» που έχει με την γαλλική ομάδα.

Ο σύμβουλος στρατηγικής του Ολυμπιακού ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην Ναντ (1990-1995) κατακτώντας μάλιστα κι ένα πρωτάθλημα (1995).