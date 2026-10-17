Ενημέρωση εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για να στηρίξουν τους Πειραιώτες κόντρα στον Παναιτωλικό, για την 7η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/10, 17:00,Live από το Gazzetta) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 7η αγωνιστική της Super League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ως σημείο συνάντησης για τους φίλους των Πειραιωτών ορίστηκε το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου θα πρέπει να βρίσκονται μιάμιση ώρα πριν από τη σέντρα. Στο σημείο υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη στάθμευση των οχημάτων, ενώ θα υπάρχει αστυνομική επιτήρηση. Από εκεί, οι φίλαθλοι θα μεταβούν στο γήπεδο με τη συνοδεία της αστυνομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενόψει του αγώνα της Κυριακής (18/10, 17:00) με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Για την εύκολη και ασφαλή τους μετάβαση στο γήπεδο Παναιτωλικού, ορίζεται ως σημείο συνάντησης το παλιό Νοσοκομείο 1,5 πριν από την έναρξη.

Εκεί υπάρχει επαρκής χώρος (που θα επιτηρείται) για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους και με συνοδεία της αστυνομίας να μεταβούν στο γήπεδο».