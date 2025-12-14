Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός πρώτος, αλλά πλέον στο +1 από την ΑΕΚ!

Νέα δεδομένα στα... ψηλά του βαθμολογικού πίνακα με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει μόνος πρώτος, αλλά πλέον σε απόσταση βαθμού από την ΑΕΚ που πέρασε στη δεύτερη θέση. Τρίτος στο -3 ο ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα (14η αγωνιστική)

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Αρης - Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός - Βόλος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ



Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

-------------------------------------

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Αρης 17

8. Κηφισιά 17

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. ΟΦΗ 12

12.Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Βόλος έχει ματς λιγότερο.

** Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (15η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)

Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.