Ο καταπληκτικός Λεβαδειακός συνεχίζει την πορεία… τρένου! Με party κόντρα στην απογοητευτική ΑΕΛ Novibet (3-0 και χαμένο πέναλτι) πήρε εύκολο τρίποντο και παραμένει στην 4αδα.

Σαρωτικός Λεβαδειακός έκανε ό,τι ήθελε την ΑΕΛ Novibet και επικρατώντας με 3-0 έφτασε τους 25 βαθμούς παραμένοντας στην τετράδα. Οι Θεσσαλοί του Σάββα Παντελίδη πλέον σχεδόν σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να μπουν στο ματς, έμειναν στους 8 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα δώσουν ακόμα έναν μεγάλο τελικό κόντρα στον Ατρόμητο στην Λάρισα.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον Λεβαδειακό με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από το τέρμα, τον Τσάπρα δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Μ¨αγκνουσον, Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας, αμυντικά χαφ ήταν οι Τσοκάι και Κωστή και πίσω από τον Όζμπολτ ήταν οι Μπάλτσι, Παλάσιος και Λαγιούς.

Από την πλευρά του ο Σάββας Παντελίδης στην πρώτη του ενδεκάδα στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet κατέβασε την ομάδα με 4-3-3. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Αναγνωστόπουλος με τον Αποστολάκη δεξί μπακ και τον Δεληγιανίδη αριστερό, ενώ στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Παντελάκης και Ηλιάδης. Οι Στάικος, Πάρες και Ατανάσοφ ήταν η τριάδα στο κέντρο και οι Μούργος, Τούπτα και Πασάς αυτή στην επίθεση.

Λίγες φάσεις με τον Κωστή να ανοίγει το σκορ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο ο Λεβαδειακός είχε τον έλεγχο και προσπαθούσε να απειλήσει και η ΑΕΛ Novibet είχε κλείσει καλά πίσω με το σύστημα μάλιστα να γίνεται ακόμα πιο σφιχτό γιατί έκλειναν προς το κέντρο της άμυνας και οι Αποστολάκης με τον Δεληγιαννίδη.

Οι Βοιωτοί ήταν αυτοί που έχασαν ευκαιρίες όταν αρχικά στο 8' ο Παλάσιος δεν πρόλαβε την μπάλα προ κενής εστίας, ενώ στο 16' ο Μπάλτσι από καλή θέση έπιασε κακό σουτ στέλνοντας τη μπάλα άουτ. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 36' με τον Ατανάσοφ να κάνει μακρινό σουτ και τον Λοντίγκιν να διώχνει με δυσκολία.

Έξι λεπτά αργότερα είχαμε το μοναδικό γκολ του ημιχρόνου με τον Κωστή να παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και με σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου κάνοντας το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου να απειλήσουν, αλλά ο Ηλιάδης μόνος του απέναντι από τον Λοντίγκιν δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά και έτσι το 1-0 έμεινε ως το τέλος.

Κυριαρχία Λεβαδειακού στο δεύτερο με ακόμα δύο γκολ και χαμένο πέναλτι

Αν στο πρώτο ημίχρονο ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΛ Novibet, στο δεύτερο δεν ήταν απλά καλύτερος αλλά κυριάρχησε απόλυτα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε ό,τι ήθελε στο παιχνίδι πετυχαίνοντας ακόμα δύο γκολ και χάνοντας και πέναλτι για ακόμα ένα.

Η αρχή έγινε στο 56' με τους γηπεδούχους να κρύβουν την μπάλα, τον Παλάσιος να πασάρει στον Όζμπολτ που μόνος απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο έστειλε την μπάλα επάνω του για να έρθει ο Λαγιούς και να σκοράρει σε κενό τέρμα για το 2-0.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Λαγιούς από σκόρερ έγινε πασέρ. Ο Ισραηλινός βρήκε εξαιρετικά τον Όζμπολτ, αυτός πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο και δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 3-0 με τον Λεβαδειακό όπως αναφέραμε να κυριαρχεί απόλυτα.

Μια κυριαρχία που τον έφερε στο 68' να κερδίζει και πέναλτι σε ανατροπή του Παλάσιος με τον Δεληγιαννίδη, μια υπόδειξη που δόθηκε με την βοήθεια του VAR. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Παλάσιος, ο Αναγνωστόπουλος τον νίκησε και ο Πεντρόσο προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα άουτ. Ως το τέλος δεν άλλαξε κάτι με τον Λεβαδειακό να παίρνει ακόμα ένα τρίποντο και να παραμένει στην τετράδα.

MVP: Ο Λαγιούς ήταν εξαιρετικός, ο Κωστή έβαλε γκολάρα, αλλά ο πολυτιμότερος είναι ένας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που έχει καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις.

Στο ύψος τους: Εδώ θα βάλουμε τον Λαγιούς που σκόραρε και έδωσε και μία ασίστ, αλλά και τον Αναγνωστόπουλο που αν δεν ήταν αυτός το σκορ θα είχε ξεφύγει ακόμα περισσότερο.

Αδύναμος κρίκος: Όλη η ΑΕΛ Novibet. Από την στιγμή που αυτό το 3-0 δείχνει μικρό, καταλαβαίνει κανείς για πόσο άσχημη ήταν η εμφάνιση των φιλοξενούμενων.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Ματσούκα, καθώς στην μία δύσκολη φάση που υπήρξε ο VARίστας τον βοήθησε και έδωσε το πέναλτι.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός δεν σταματάει να παίζει μπαλάρα και να κερδίζει και αυτό έκανε και κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Οι Βοιωτοί είναι εξαιρετικοί και αυτό το 3-0 δείχνει μικρό σε σχέση με την διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος (87′ Φίλων), Τσοκάι, Μπάλτζι (81′ Γκούμας), Κωστή (87′ Κάτρης), Παλάσιος, Λαγιούς (67′ Συμελίδης), Όζμπολτ (67′ Πεντρόζο).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης (72′ Κοσονού), Παντελάκης, Ηλιάδης, Στάικος (60′ Σουρλής), Ατανάσοφ (81′ Φαϊζάλ), Πέρεζ (46′ Αντράντα), Τούπτα (60′ Σαγάλ), Μούργος, Πασάς.