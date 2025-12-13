Ο Πανσερραϊκός έχασε πέναλτι στο «καλημέρα» του αγώνα και εν συνεχεία κατέρρευσε. Ο ΟΦΗ βρήκε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε σε πολύτιμη νίκη-ανάσα (3-0).

Τεράστιας αξίας νίκη για τον ΟΦΗ στον εντός έδρας αγώνα του με τον Πανσερραϊκό.

Δις σκόρερ ο Σαλσέδο και ένα γκολ ο Φούντας για το τελικό 3-0. Προηγήθηκε χαμένο πέναλτι του Μάρας σε έναν αγώνα όπου οι οπαδοί του ΟΦΗ είχαν ανεβάσει πανό κατά πάντων πριν την έναρξή του.

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ίδια διάταξη είχαν σε αρχικό επίπεδο ο ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό: το 4-2-3-1. Ο ΟΦΗ είχε τους Καραχάλιο και Ανδρούτσο στο κέντρο και τριάδα με Νους, Φούντα και Σενγκέλια πίσω από τον φορ Σαλσέδο. Στο 4-2-3-1 του Πανσερραϊκού οι Ομεονγκά και Γκιγιομέ ήταν στον άξονα και ο Μάρας ήταν ο φορ έχοντας πίσω του, τους Τσαούση, Μπρουκς και Νάνελι.

Τραγικό χτύπημα πέναλτι ο Μάρας, 2 γκολ ο Σαλσέδο και 1 ο Φούντας!

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε πιο δυνατά τον αγώνα. Είχε δε την ευκαιρία να κάνει νωρίς το 0-1 έπειτα από πέναλτι που κέρδισε ο Μπρουκς από κράτημα του Κρίσμανιτς. Ωστόσο στο 6' ο Μάρας χτύπησε τραγικό πέναλτι και η μπάλα πήγε στα... πουλιά!!!

Στο 16ο λεπτό οι Κρητικοί έβγαλαν αντίδραση και έκαναν το 1-0. Έπειτα από σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες ο Σαλσέδο από κοντά άλλαξε τα δεδομένα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου ο ΟΦΗ θα μπορούσε να είχε μείνει πίσω στο σκορ και μετά να τρέχει να ισοφαρίσει. Στο 22' ο Φούντας είχε ένα σουτ έξω και ο ΟΦΗ άρχισε να ισορροπεί για τα καλά στο ματς καθώς αρχικά οι Σερραίοι είχαν 68% κατοχή μπάλας. Στο 44' δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ανδρούτσου σε 2ο χρόνο καθώς αρχικά είχε υποδειχθεί φάουλ. Στο 45' ο Φούντας με σουτάρα έγραψε το 2-0 υπέρ των Κρητικών.

Το 2ο γκολ του Σαλσέδο και το 3-0 ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου 45λεπτου. Ωραίο σπάσιμο της μπαλας ο Νους και ο συμπαίκτης του από κοντά έκανε το 3-0 και μετά πανηγύρισε έξαλλα.

Ο ΟΦΗ είχε και άλλες φάσεις για γκολ

Στην αρχή του β' 45λεπτου ο ΟΦΗ είχε καλές στιγμές με Φούντα αλλά και Νους. Φάσεις ικανές να βγάλουν τουλάχιστον ένα ακόμα τέρμα αλλά κανένας εξ αυτών δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Στη συνέχεια οι Κρητικοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν πιο κοντά σε τροχιά ενός ακόμα γκολ σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Στο 85' ακυρώθηκε το γκολ του Σενγκέλια για φάουλ του Χατζηθεοδωρίδη πάνω στον Λύρατζη. Το ματς έκλεισε το 3-0 υπέρ των Κρητικών.

MVP: Ο Σαλσέδο. Έβαλε 2 γκολ στο πρώτο 45λεπτο και έδωσε την πρέπουσα επιθετική λύση για τον ΟΦΗ σε ένα ματς do or die.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Νους με τον Φούντα. Ο πρώτος έφτιαξε γκολ και ο 2ος έκανε το 2-0 με εκτέλεση πέναλτι.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μάρας κυρίως. Και αυτό λόγω το τραγικού πέναλτί του που θα έκανε το 0-1.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε και εδώ τη φάση του χαμένου πεναλτι του Μάρας. Με το ενδεχόμενο 0-1 ο Πανσερραϊκός ίσως διεκδικούσε πιο καλά πράγματα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Υπήρξαν λαθάκια σε επίπεδο καρτών και φάουλ. Σωστές και οι 2 υποδείξεις των πέναλτι. Φάνηκε να ζητά παράβαση στο πρώτο μέρος ο Νους σε μία στιγμή που το ριπλέι δεν ανέδειξε να υπάρχει πέναλτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Παράσταση για έναν ρόλο από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι. Ο Πανσερραϊκός μπήκε πολύ καλά αλλά μετά το χαμένο πέναλτί του κατέρρευσε, δέχθηκε 3 γκολ και κατέληξε στην 8η σερί του ήττα. Ο ΟΦΗ από την άλλη πήρε μία δίκαιη νίκη. Μία νίκη ζωτικής σημασίας για αυτόν.

ΟΦΗ: Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίσμανιτς (81' Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (61' Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Φούντας (71' Καινουργιάκης), Νους (71' λ.τρ. Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια και Σαλσέδο (81' Ράκονιατς).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Ουαγκέ (46' Καρέλης), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομέ (46' Λύρατζης), Τσαούσης (79' Γκαλβάν), Νάνελι, Μπρουκς (37' λ. τρ. Σοφιανός) και Μάρας (59' Λιάσος).