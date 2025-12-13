Η Κηφισιά είχε δύο δοκάρια (Πόμπο, Τεττέη) και σημαντικές ευκαιρίες, ο Αστέρας Τρίπολης είχε την… στιγμή του (Μακέντα), αλλά το πλεκτό δεν κουνήθηκε στο 0-0 της Νεάπολης!

Σε ματς με καλό ρυθμό, φάσεις και δυο δοκάρια η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο και ο Αστέρας AKTOR του Κρις Κόουλμαν δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και έμειναν δίκαια στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0).

Δυο δοκάρια με Πόμπο - Τεττέη η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία ανέβηκε στην 7η θέση, έχοντας ματς περισσότερο από Άρη και Παναιτωλικό, ενώ οι Αρκάδες έδειξαν πως μπορούν να «κυνηγήσουν» μια θέση στο 5-8.

Έτσι ξεκίνησαν

Tόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Κρις Κόουλμαν παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά ο Ραμίρεζ ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Λαρουσί στην άμυνα. Ρούμπεν - Αμανί δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Αντόνισε - Παντελίδης εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

Για το φιλοξενούμενο Αστέρα AKTOR ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Πομόνη στην άμυνα. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε χαφ, με τον Μεντιέτα στο «10», τους Εμμανουηλίδη - Κετού εξτρέμ και φορ τον Μακέντα.

Δοκάρι και άχαστη ευκαιρία η Κηφισιά

Το πρώτο μέρος ήταν σε ένα βαθμό «μοιρασμένο» με τις δυο ομάδες να έχουν τα καλά τους διαστήματα, όμως στο σύνολο η Κηφισιά ήταν πιο δραστήρια και έβγαλε περισσότερη ένταση στο χορτάρι.

Στο 7' ο Ρούμπεν εκτέλεσε το κόρνερ προς τα έξω, ο Πόμπο άφησε την μπάλα να περάσει και ο Αντόνισε σούταρε άουτ. Στο 9' ο Πόκορνι σούταρε από δύσκολη διαγώνια θέση και ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

Στο πρώτο τέταρτο οι γηπεδούχοι «σφυροκόπησαν» την περιοχή των Αρκάδων, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στο 17ο λεπτό. Ο Μεντιέτα εκτέλεσε φάουλ και ο Τριανταφυλλόπουλος αστόχησε με κεφαλιά. Στο 20' οι Αρκάδες είχαν νέα σημαντική στιγμή όταν ο Μακέντα δε βρήκε εστία με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Εμμανουηλίδη.

Στο 38ο λεπτό ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε την μπάλα ύστερα από κεφαλιά του Παντελίδη και στο 44' η Κηφισιά είχε... άχαστη διπλή ευκαιρία. O Αντόνισε σε φάουλ σε καλό σημείο «πάτησε» την μπάλα για τον Πόμπο, ο Ισπανός με δυνατό σουτ σημάδεψε στη ρίζα του δοκαριού και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε με σουτ προ κενής εστίας!

«Ροντέο», δοκάρι και μοιρασιά

Στο δεύτερο μέρος οι δυο ομάδες έπαιξαν αρκετά ανοιχτά για να βρουν το γκολ της νίκης, με αποτέλεσμα να βρουν χώρους και να δημιουργήσουν ρήγματα.

Στο 52΄ο Παντελίδης έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πλάσαρε μέσα από την περιοχή και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 54' ο αρχηγός των Αρκάδων μπλόκαρε έπειτα από δυνατό σουτ του Πόμπο. Στο 66ο λεπτό η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι, όταν ο Τεττέη έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Αστέρας AKTOR μετά το 70ο λεπτό ήταν πιο απειλητικό σε σχέση με την Κηφισιά, η οποία δεν έβρισκε την κατάλληλη τελική πάσα. Στο 73' ο Κετού γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, πλάσαρε ο Μακέντα και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε. Στο 81ο λεπτό ο Κετού σήκωσε υπέροχα την μπάλα, ο Γκιοακίνι έπιασε σουτ στην κίνηση και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε ξανά, με τη «λευκή» ισοπαλία να μένει μέχρι τέλους.

MVP: Ο Αλάγκμπε κυριάρχησε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όντας η «κολώνα» στο παιχνίδι των Αρκάδων.

Στο ύψος τους: Τόσο ο Παπαδόπουλος, όσο και ο Ραμίρες ήταν... εκεί όταν τους χρειάστηκε η ομάδα τους.

Αδύναμος κρίκος: O Μακέντα δεν μπόρεσε να βοηθήσει επιθετικά και ήταν άστοχος όταν είχε τις ευκαιρίες του.

Στραγάλι: Δεν υπήρχε κάποιο αξιοσημείωτο λάθος από τον διαιτητή Πολυχρόνη.

Το ταμείο του Gazzetta: Όποια ομάδα έβρισε το γκολ θα έπαιρνε δίκαια το τρίποντο. Καμία εκ των δύο δεν τα κατάφερε και συνεπώς το αποτέλεσμα δεν θεωρείται άδικο.