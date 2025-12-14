Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 2-0 χάρη στον Σίριλ Ντέσερς, αλλά ο Βόλος μείωσε στο 45' +1' και τελικά οι αγνώριστοι στο β΄μέρος, Πράσινοι, νίκησαν 2-1 χάρη στην απόκρουση πέναλτι του Λαφόν στην εκτέλεση του Λάμπρου.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σίριλ Ντέσερς που σκόραρε και είχε κερδισμένο πέναλτι, ο διπρόσωπος Παναθηναϊκός επικράτησε απόψε επί του Βόλου με 2-1, επιστρέφοντας στις νίκες.

Παναθηναϊκός-Βόλος: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Καλάμπρια, δεξιός ο Κώτσιρας, Πάλμερ και Τουμπά οι δύο στόπερ. Σιώπης και Τσιριβέγια οι δύο κεντρικοί χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Μπακασέτα. Τετέ δεξιός εξτρέμ, Ζαρουρί αριστερός και σέντερ φορ ο Ντέσερς.

Ο Χουάν Φεράντο για τον Βόλο ξεκίνησε με τον Σιαμπάνη στην υπεράσπιση της εστίας. Χέρμανσον και Τριανταφύλλου οι κεντρικοί αμυντικοί, Μύγας δεξιός μπακ, Φορτούνα αριστερός. Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνμπι οι χαφ, Λάμπρου και Τζόκα περιφερειακά του Μακνί.

Πρωταγωνιστής Ντέσερς, έβαλε ''φωτιά'' ο Κόμπα!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά, είχε ένταση στο παιχνίδι του, καλές συνεργασίες και έναν Σίριλ Ντέσερς σε οργιαστική κατάσταση. Ο Νιγηριανός φορ μόλις στο 5' με ατομική ενέργεια και άπιαστο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι.

Ο διεθνής άσος είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Μπακασέτα και στο 20' κέρδισε πέναλτι ξανά με ωραία κίνηση. Ο αρχηγός των ''πρασίνων'' ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 2-0 για τους Αθηναίους.

Στο 28' και το 31' ο Ντέσερς είχε δύο ενέργειες που δεν βρήκαν στόχο και ενώ όλα έδειχναν ένα... χαλαρό δεύτερο μέρος για την ομάδα του Μπενίτεθ, ο Κόμπα με σουτ που κόντραρε έκανε το 2-1 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Το έκανε... ντέρμπι, τον γλίτωσε ο Λαφόν

Ο Βόλος με την ψυχολογία από την μείωση του σκορ, πατούσε καλύτερα και βρήκε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 49', έπειτα από ακόμη ένα τεράστιο ατομικό λάθος παίκτη των ''πρασίνων'' το τελευταίο διάστημα.

Ο Κώτσιρας πάτησε τον Λάμπρου σε μη επικίνδυνη κατάσταση. Ο ίδιος παίκτης του Βόλου ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Λαφόν έπεσε στη σωστή γωνία και γλίτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να επιβάλλει τον ρυθμό του και να απειλήσει, με το σουτ του... Πίντσι να χτυπάει καμπανάκι στο 69'.

Είναι ενδεικτικό πως η πρώτη καλή στιγμή των ''πράσινων'' ήρθε στο 79' με σουτ του Μπακασέτα που πέρασε από κόντρες, άουτ.

Η είσοδος του Τζούρισιτς και του Γεντβάι ισορρόπησε το ματς για τον Παναθηναϊκό που κράτησε χωρίς να απειληθεί το 2-1 και πήρε την νίκη.



MAN OF THE MATCH: Σίριλ Ντέσερς. Άνοιξε τον δρόμο της νίκης με υπέροχο γκολ, κέρδισε το πέναλτι για το 2-0 και έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αλμπάν Λαφόν. Έπιασε το πέναλτι του Λάμπρου και ήταν σωτήριος για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη ένα ματς που ο Ιβοριανός κίπερ κάνει την διαφορά κάτω από τα δοκάρια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τετέ. Εκτός κλίματος αγώνα ο Βραζιλιάνος από το ξεκίνημα του ματς. Απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα. Παίζει ασταμάτητα, χρειάζεται ανάσες στη συνέχεια.

Η ΓΚΑΦΑ: Γιάννης Κώτσιρας. Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έκανε ένα ποδοσφαιρικά ανόητο πέναλτι στον Λάμπρου, πατώντας τον από πίσω και έδωσε την ευκαιρία στον Βόλο να ισοφαρίσει. Ο Λαφόν το διόρθωσε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Φωτιάς επέτρεψε στους παίκτες του Βόλου το... ξύλο, δεν ήταν σωστός στον πειθαρχικό έλεγχο, χαρίζοντας κίτρινες στους παίκτες των φιλοξενούμενων, γεγονός που δημιούργησε μεγάλες εντάσεις στον αγωνιστικό χώρο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός με ένα καλό πρώτο μέρος και ένα κακό δεύτερο, νίκησε απόψε τον Βόλο με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες, μειώνοντας την-μεγάλη-διαφορά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που γκέλαραν απόψε.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας(76' Γέντβαι), Τουμπά, Πάλμερ, Καλάμπρια. Τσιριβέγια, Σιώπης(90' Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ(76' Τζούρισιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς(69' Πάντοβιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας(56' Τασιούρας), Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Κόμπα(68' Μπουζούκης), Τζόκα(74' Ασεχνούν), Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί(56' Πίντσι)