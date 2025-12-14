Ο Ολυμπιακός παρουσίασε κακό πρόσωπο στο «Κλ. Βικελίδης», ο Αρης είχε τις απαντήσεις στις λίγες καλές... ερυθρόλευκες στιγμές και το 0-0 υπέγραψε την αναμέτρηση που είχε και δύο αποβολές (Ντάνι Γκαρθία και Φατιγκά).

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο απόλυτο μηδέν στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε εξαιρετικά μέτριο ποδόσφαιρο με ελάχιστες ουσιαστικές φάσεις. Οι Πειραιώτες δεν αξιοποίησαν την «γκέλα» του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για να αποσπαστούν στη βαθμολογία καθώς ο Άρης βασίστηκε στην εικόνα συμπαγούς ομάδας στην άμυνα. Και οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες έπειτα από τις σωστές αποβολές των Ντάνι Γκαρθία, Φαντιγκά από τον Γιαμπλόνσκι ο οποίος… σώθηκε από το VAR.

Έτσι έπαιξαν…

Η χρησιμοποίηση του Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης και η επιλογή των Γαλανόπουλου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αποτέλεσαν τις δύο σπουδαιότερες αποφάσεις του Μανόλο Χιμένεθ. Στην αμυντική τετράδα, Τεχέρο και Φαντιγκά ήταν με τους Ροζ-Άλβαρο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο 10αριού, ενώ οι Κάρλες Πέρεθ (δεξιά), Ντούντου (αριστερά) ήταν στα άκρα.

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ προχώρησε σ’ ένα σωρό αλλαγές φρεσκάροντας την ομάδα του. Καλογερόπουλος και Πιρόλα ήταν οι στόπερ, Κοστίνια και Ονιεμάτσι οι δύο μπακ καθώς οι Μουζακίτης-Ντάνι Γκαρθία έπαιξαν στον άξονα. Μαρτίνς και Στρεφέτσα ήταν στα άκρα και οι Ταρέμι-Ελ Κααμπί συνέθεσαν το δίδυμο στην επίθεση (4-4-2).

Μια… δημιουργική ασάφεια

Αυτή χαρακτήρισε τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του επιδιώκοντας το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας από τα άκρα με διαρκείς απομονώσεις των Στρεφέτσα-Μαρτίνς, αλλά δεν είχε φρεσκάδα, ένταση και ταχύτητα στο παιχνίδι του. Ο πρώτος ήταν αποτελεσματικός σε όλα πλην της τελικής πάσας. Ο δεύτερος είχε τη σπουδαιότερη στιγμή της ομάδας του – στο πρώτο ημίχρονο – στο 4ο λεπτό όπου ο Αθανασιάδης άλλαξε την πορεία της μπάλας στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε. Γενικώς οι Πειραιώτες έφταναν στην περιοχή αλλά ουσιαστικές τελικές δεν είχαν καθώς Ταρέμι και Ελ Κααμπί ήταν εγκλωβισμένοι. Το σουτ του Ταρέμι (32’) ήταν ακίνδυνο για να φτάσουμε στις διαδοχικές στιγμές του Στρεφέτσα. Στο 38’ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, τον σταμάτησε ο Αθανασιάδης και δευτερόλεπτα αργότερα, σούταρε πάνω στα σώματα.

Δύο διακριθέντες και πολλές ατέλειες

Ο Άρης είχε ως επιλογή να παίξει πίσω από την μπάλα και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Ο Ούρος Ράτσιτς ήταν ο κορυφαίος για τους «κίτρινους» οι οποίοι περίμεναν περισσότερα από τους ακραίους επιθετικούς και τους Γένσεν, Μορόν. Ειδικά από τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος με τρομερά άστοχη εκτέλεση – ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι – στο 37’ πέταξε στα σκουπίδια τη σπουδαιότερη στιγμή της ομάδας του. Ακολούθησε ένα δυνατό σουτ του Λορέν Μορόν από μακρινή απόσταση. Γενικώς, ο Άρης δεν είχε σωστή διαχείριση και συμπεριφορά στο transition παιχνίδι λειτουργώντας με επιπολαιότητα και βιασύνη. Κι έτσι το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (0-0) και με βιασύνη καθώς ο Σβεν Γιαμπλόνσκι σφύριξε για τελευταία φορά 18’’ πριν τη συμπλήρωση του 45λεπτου. Οι παίκτες τον πλησίασαν προβληματισμένοι, ο ίδιος έδειξε το ρολόι του υποστηρίζοντας ότι στον δικό του χρόνο, είχε λήξει το ημίχρονο!

Ο Γένσεν δεν άλλαξε τις ισορροπίες και η 2η φορά του Γκαρθία

Οι δύο προπονητές δεν άλλαξαν κάτι στην ανάπαυλα και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Φρέντρικ Γένσεν δεν αξιοποίησε την καταπληκτική σέντρα του Γένσεν αστοχώντας (με το κεφάλι) απέναντι στον Τζολάκη. Στο 51’ ο Ντάνι Γκαρθία αποβλήθηκε δικαιολογημένα με δεύτερη κίτρινη κάρτα καθώς έχοντας μία από το πρώτο ημίχρονο πήγε με το πόδι ψηλά στο καλάμι του Κάρλες Πέρεθ. Εκεί άλλαξε και το παιχνίδι. Ο Άρης πήρε την μπάλα στα πόδια του, πάτησε στην περιοχή του Ολυμπιακού και άγγιξε το γκολ στο 58’ με την κεφαλιά του Μορόν.

Στο 59’ και από λάθος πάσα του Γαλανόπουλου, ο Φαντιγκά ανέτρεψε τον Ταρέμι εκτός περιοχής. Ο Γιαμπλόνσκι δεν καταλόγισε κάτι, έλαβε όμως ειδοποίηση από το VAR και απέβαλε τον Φαντιγκά ως τελευταίος παίκτης. Κι έτσι επανήλθε η αμυντική ισορροπία. Καθυστερημένα, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές, το ίδιο και ο Μεντιλίμπαρ με την είσοδο των Τσικίνιο, Έσε. Στο 65’ ο Άρης είχε νέα ευκαιρία με τον Λορέν Μορόν εντός περιοχής καθώς στο γυριστό σουτ του η μπάλα κόντραρε σε σώματα.

Η πίεση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο 72’ σε χέρι του Ράτσιτς αλλά η μπάλα πρώτα είχε χτυπήσει στο πόδι του Σέρβου μέσου. Ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίκτης ήταν άστοχος σε τελική εντός περιοχή. Η είσοδος του Μόντσου στο παιχνίδι δεν βελτίωσε τον Άρη καθώς ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα στα πόδια του από το 75’ και μετά. Στο 84’ ο Έσε αστόχησε απέναντι στον Αθανασιάδη μετά από πολύ καλή συνεργασία με τον Μουζακίτη κι ένα λεπτό αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έριξε και τα τελευταία του επιθετικά όπλα με την είσοδο των Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν πήρε τίποτε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Άρης προσπάθησε να πάρει τους βαθμούς μέσα από διαδοχικές στατικές φάσεις, δεν το κατάφερε κι έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Γαλανόπουλος, Φρίντεκ, Μορόν (Άρης), Γκαρθία, Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

MVP: Ο Ούρος Ράτσιτς ήταν ίσως ο καλύτερος του γηπέδου.

Στο ύψος τους: Ο Φαντιγκά αναγκάστηκε να δώσει κάρτα μετά το λάθος του Γαλανόπουλου. Ο Μουζακίτης ήταν σταθερός για τον Ολυμπιακό.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Και να ήταν ένας… Γενικώς οι δύο ομάδες είχαν πολλούς που υστέρησαν. Με εξαίρεση τον Φαντιγκά, η αμυντική τετράδα του Άρη έμπαζε και στον άξονα έκαναν κακό παιχνίδι οι Γαλανόπουλος-Μόντσου καθώς οι Ντούντου-Πέρεθ-Γένσεν ήταν αναποτελεσματικοί. Για τον Ολυμπιακό, τσαπατσούλης ο Στρεφέτσα, λίγα πράγματα από τους Μαρτίνες-Ελ Κααμπί και Ταρέμι καθώς ο Ντάνι Γκαρθία στον άξονα ήταν αρνητικός για την ομάδα του.

Η «γκάφα»: Προφανώς αυτή του Ντάνι Γκαρθία ο οποίος θα έπρεπε να είχε δει τρεις φορές την κίτρινη κάρτα κι αυτή του Γαλανόπουλου που οδήγησε στην αποβολή του Φαντιγκά.

Το «στραγάλι»: Κακή διαιτησία από τον Γιαμπλόνσκι. Σώθηκε από το VAR στις δύο αποβολές, δεν είχε δει και στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για κόκκινη κάρτα στον Μόντσου σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο σε πάτημα από πίσω. Συνολικά, ο Γιαμπλόνσκι ήταν κακός στον πειθαρχικό έλεγχο.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Σε κακό βράδυ και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του αλλά δεν ήταν ικανός στο να δημιουργήσει τελικές. Ο Άρης είχε τρεις στο δεύτερο ημίχρονο, δεν τις αξιοποίησε. Δικαίως οι δύο ομάδες είχαν από μία αποβολή.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (63’ Μόντσου), Ράτσιτς, Γένσεν, Πέρεθ (85’ Μορουτσάν), Ντούντου (63’ Φρίντεκ), Μορόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (85’ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Ονιεμαέτσι (63’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Ταρέμι, Μαρτίνς (63’ Τσικίνιο), Στρεφέτσα (63’ Έσε), Ελ Κααμπί (85’ Γιάρεμτσουκ).