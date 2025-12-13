Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου και του Σάββα Παντελίδη μετά το ματς Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0.

Ο Σάββας Παντελίδης ασφαλώς και θα ήθελε ένα διαφορετικό ντεμπούτο στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί, όμως, ήταν και πάλι καταιγιστικοί, οι Θεσσαλοί φανέρωσαν όλες τις αδυναμίες τους και το 3-0 αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα, με αποτέλεσμα ο Παντελίδης μετά το ματς να δηλώσει στη NOVA ότι η ομάδα του ταπεινώθηκε και φυσικά παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελίδης: «Ήταν κομβικό το σημείο που δέχτηκαμε το πρώτο γκολ, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαμε κάνει κάτι ιδιαίτερο, εκτός από την αμυντική λειτουργία και δεν είχαμε πολλές φάσεις. Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδέχεσαι, αν θέλεις να βελτιωθείς.

Δεν είχαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού τον έλεγχο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από τη στιγμή που άνοιξε το παιχνίδι και δοκιμάσαμε έναν νέο τρόπο για να μπούμε στο παιχνίδι επιθετικά.

Είναι πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την κατάσταση στα μάτια. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά και ταπεινωθήκαμε σήμερα».

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος, φυσικά είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος. Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA: «Είναι επιβλητική η νίκη, έτσι όπως ήρθε, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη στο τέλος. Αυτό που μου άρεσε είναι η αγωνιστική πειθαρχία που είχαμε.

Τέτοια ματς, την προηγούμενη χρονιά τα πληρώσαμε αρκετές φορές, όταν αμύνεται ένας αντίπαλος, συνέχεια, σε μια μετάβαση, σε μια κόντρα επίθεση, σε μια στατική φάση, μπορεί να δεχτείς ένα γκολ κι ας έχεις 80-20 κατοχή. Για μας ήτανε νομίζω ένα καλό παιχνίδι, όπως μας αρέσει να παίζουμε πάντα, με την μπάλα στα πόδια, βγάζοντας φάσεις, βγάζοντας συνδυαστικό παιχνίδι.

Θα έλεγα ότι είχαμε δύο καλές στιγμές πριν το πρώτο γκολ και δεν μπορείς να βρεις περισσότερες στιγμές και ευκαιρίες στο παιχνίδι όταν ένας αντίπαλος αμύνεται με πολλούς παίκτες. Μετά το δεύτερο γκολ άνοιξαν οι χώροι, βάλαμε και το τρίτο γκολ και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλο. Αυτό που φοβήθηκα είναι στο 1-0, αν έμενε πολλή ώρα, μήπως σε μία μετάβαση, σε μία στατική φάση δεχτούμε κάποιο γκολ».