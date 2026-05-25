Κλήθηκαν στη Σλοβενία Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ

Ο προπονητής της εθνικής Σλοβενίας, Μπόστζιαν Τσέσαρ κάλεσε τους Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ για τα φιλικά του Ιουνίου.

Στις κλήσεις της εθνικής Σλοβενίας για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις αρχές του Ιουνίου βρέθηκαν οι Άνταμ Τσέριν, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Άντρατζ Σπόραρ. Η ομάδα του Μπόστζιαν Τσέσαρ αρχικά θα αντιμετωπίσει την Κύπρο στις 4 Ιουνίου ενώ τρεις μέρες αργότερα θα παίξει με την Κροατία.

Ο Σλοβένος μέσος του Παναθηναϊκού μετράει ήδη 49 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ο 32χρονος πρώην παίκτης του Λεβαδειακού και των «πρασίνων» 64 ενώ ο πρώην φορ του «τριφυλλιού» και νυν της Σλόβαν Μπρατισλάβας 66.