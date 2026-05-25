Κλήθηκαν στη Σλοβενία Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ
Στις κλήσεις της εθνικής Σλοβενίας για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις αρχές του Ιουνίου βρέθηκαν οι Άνταμ Τσέριν, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Άντρατζ Σπόραρ. Η ομάδα του Μπόστζιαν Τσέσαρ αρχικά θα αντιμετωπίσει την Κύπρο στις 4 Ιουνίου ενώ τρεις μέρες αργότερα θα παίξει με την Κροατία.
Ο Σλοβένος μέσος του Παναθηναϊκού μετράει ήδη 49 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ο 32χρονος πρώην παίκτης του Λεβαδειακού και των «πρασίνων» 64 ενώ ο πρώην φορ του «τριφυλλιού» και νυν της Σλόβαν Μπρατισλάβας 66.
Η αποστολή της εθνικής Σλοβενίας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.