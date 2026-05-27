Ο Ζοέλ Αμπού Χανά αποχώρησε από τον Λεβαδειακό και υπέγραψε σε ομάδα της Γερμανίας.

Μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Λεβαδειακό, ο Ζοέλ Αμπού Χανά αποχώρησε από την ομάδα της Βοιωτίας, αφού δεν ανανεώθηκε το μεταξύ τους συμβόλαιο. Ο 28χρονος Ισραηλινός κεντρικός αμυντικός, που είναι γεννημένος στη Γερμανία, επέστρεψε στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης και υπέγραψε στην Όσναμπρικ.

Τη φετινή σεζόν ο Αμπού Χανά πραγματοποίησε 16 συμμετοχές ξεπερνώντας τα 1.000 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Όσναμπρικ

Η VfL Osnabrück θα ενισχύσει την ομάδα της για την επόμενη σεζόν με την υπογραφή του Joel Abu Hanna. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στην πατρίδα του, τη Γερμανία, από την πρώτη κατηγορία της Ελλάδας και θα ενταχθεί στην ομάδα του προπονητή Timo Schultz το καλοκαίρι.

Ο Abu Hanna φέρνει μια πλούσια διεθνή εμπειρία στο Osnabrück. Γεννημένος στο Troisdorf, ο αριστεροπόδαρος αμυντικός προπονήθηκε στην ακαδημία νέων της ομάδας της Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen, προοδεύοντας σε όλες τις ομάδες νέων της ομάδας για αρκετά χρόνια. Εκεί, απέκτησε επίσης πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία στο UEFA Youth League. Επιπλέον, ο Abu Hanna έχει εκπροσωπήσει τη Γερμανία σε διάφορα επίπεδα νέων και ήταν μέλος της γερμανικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under-17 του 2015.

Ο Abu Hanna έκανε τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην 1. FC Kaiserslautern στη 2. Bundesliga. Στη συνέχεια έπαιξε για την 1. FC Magdeburg και δόθηκε δανεικός στη Fortuna Köln για το δεύτερο μισό της σεζόν 2018/19. Το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του αμυντικού έγινε στο εξωτερικό: στη Ζόρια Λουχάνσκ στην Ουκρανία, εξελίχθηκε σε βασικό αμυντικό παίκτη και απέκτησε διεθνή εμπειρία στην ευρωπαϊκή σκηνή σε ηλικία 23 ετών. Οι επόμενες ομάδες του περιλάμβαναν τη Λέγκια Βαρσοβίας και τη Λέχια Γκντανσκ στην Πολωνία, τη Μακάμπι Νετάνια στο Ισραήλ και πιο πρόσφατα τον Λεβαδειακό στην Ελλάδα.

Ο Αμπού Χάνα φέρνει επίσης εμπειρία σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Αφού αρχικά αγωνίστηκε για τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας, έλαβε την ευκαιρία να αγωνιστεί για την εθνική ομάδα του Ισραήλ, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά έξι εμφανίσεις μεταξύ 2020 και 2021.

«Με τον Joel, αποκτούμε έναν πολύ έμπειρο κεντρικό αμυντικό που έχει ήδη αποδείξει τις ικανότητές του στη Γερμανία, σε διάφορα ξένα πρωταθλήματα, αλλά και στο Europa League», λέει ο Daniel Latkowski, Τεχνικός Διευθυντής της VfL Wolfsburg. «Μπορεί να καλύψει και τις τρεις θέσεις στην άμυνα, καθώς και την αριστερή πλευρά της άμυνας και άφησε πολύ καλή εντύπωση κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Τα ποδοσφαιρικά του προσόντα, το σωματικό του στυλ παιχνιδιού και οι ηγετικές του ικανότητες μας δίνουν ένα νέο στοιχείο, ειδικά στην αμυντική μας μονάδα, που δεν είχαμε ποτέ στην ομάδα».

Ο Joe Enochs, Διευθυντής Ποδοσφαίρου της VfL Wolfsburg, προσθέτει: «Ψάχναμε για έναν κεντρικό αμυντικό που συνδυάζει αθλητική ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα. Ο Joel ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το προφίλ. Έλαβε εξαιρετική εκπαίδευση στη Γερμανία, έπαιξε για τις εθνικές ομάδες νέων της DFB σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια ανέλαβε ευθύνες σε διάφορες χώρες. Αυτό το μείγμα προπόνησης, διεθνούς εμπειρίας και ηγετικών ικανοτήτων ταιριάζει απόλυτα με αυτό που ψάχναμε στην άμυνά μας».

Ο ίδιος ο Αμπού Χάνα ανυπομονεί για τον νέο του ρόλο στην Όσναμπρικ με μεγάλη ανυπομονησία: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στην VfL. Οι συζητήσεις με τη διοίκηση ήταν πολύ ανοιχτές και πειστικές από την αρχή. Είχα αμέσως την αίσθηση ότι ο σύλλογος έχει ένα σαφές σχέδιο και ξέρει ακριβώς ποιον ρόλο πρέπει να παίξω στην ομάδα».

Ο 28χρονος θεωρεί την εμπειρία του ως σημαντικό παράγοντα για την επερχόμενη σεζόν: «Στην καριέρα μου, έχω γνωρίσει διαφορετικά πρωταθλήματα, στυλ παιχνιδιού και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Θέλω να φέρω αυτή την εμπειρία τώρα στην VfL. Για μένα, έχει να κάνει με το να γίνω γρήγορα μέλος της ομάδας, να αναλάβω ευθύνες και να βοηθήσω με την προσωπικότητά μου εντός και εκτός γηπέδου».

Ο Abu Hanna βρίσκει επίσης το περιβάλλον στο Bremer Brücke ιδιαίτερα ελκυστικό: «Έχω ακούσει πολλά για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο Bremer Brücke. Το στάδιο συμβολίζει το πάθος, την εγγύτητα και την πραγματική ποδοσφαιρική ενέργεια. Ανυπομονώ πραγματικά. Θέλω να δουλέψω σκληρά, να ταυτιστώ πλήρως με το έργο και να έχω μια επιτυχημένη σεζόν μαζί με την ομάδα και τους οπαδούς».

Με τον Abu Hanna, η VfL Wolfsburg αποκτά έναν ευέλικτο αμυντικό που μπορεί να παίξει τόσο στο κέντρο όσο και στα μισά της άμυνας. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρούμε το κομμάτι του παζλ που έλειπε στην κεντρική άμυνα με τον Joel», λέει ο Enochs. «Προσθέτει μια άλλη διάσταση στην ομάδα μας και θα αποτελέσει ένα πραγματικό πλεονέκτημα για την άμυνά μας».