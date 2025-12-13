Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0.

Ο Λεβαδειακός νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ Novibet και παρέμεινε στην τετράδα.

Η ομάδα της Βοιωτίας κυριάρχησε κι από τη στιγμή που ο νέος τεχνικός των Θεσσαλών Σάββας Παντελίδης μίλησε για ταπείνωση, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν πριν βγει το πρώτο ημίχρονο. Στο 42' ο Κωστή πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστές τους Όζμπολτ, Λαγιούς ο Λεβαδειακός κλείδωσε τη νίκη. Στο 56' ο Παλάσιος βρήκε τον Όζμπολτ, ο οποίος από τη μικρή περιοχή σημάδεχε τον Αναγνωστόπουλο και ο Λαγιούς, επωφελήθηκε από την προσωρινή απόκρουση και σκόραρε από κοντά για το 2-0.

Στο 61' ο Λαγιούς βρήκε εξαιρετικά τον Όζμπολτ, αυτός πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο και δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 3-0.

Στο 68' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παλάσιος με τον Δεληγιαννίδη, μέσω εξέτασης της φάσης στο VAR. Ο Παλάσιος εκτέλεσε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε στη δεξιά γωνία και ο Πεντρόσο στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.