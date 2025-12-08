Ο Παναιτωλικός με γκολ του Ματσάν πήρε σημαντικό τρίποντο στις Σέρρες επικρατώντας του Πανσεερραϊκού με 1-0. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.

Σε ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ο Παναιτωλικός κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από τις Σέρρες επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού. Με τη νίκη αυτή που επιτεύχθηκε με γκολ του Ματσάν μόλις στο 11', οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στους 15 βαθμούς και την 9η θέση.

Τα... καναρίνια όχι μόνο απομακρύνθηκαν από τις τελευταίες θέση, αυξάνοντας στους 7 την διαφορά τους από την 13η ΑΕΛ Novibet, αλλά μείωσαν και στον πόντο την διαφορά τους από την Κηφισιά και τον Άρη που είναι στην οκτάδα.

Από την άλλη η κατάσταση στον Πανσερραϊκό έγινε ακόμα πιο δύσκολη με τα «λιοντάρια» να είναι στην τελευταία θέση με μόλις 5 βαθμούς και όσο δεν παίρνουν κάτι από τα παιχνίδια τους, τόσο όλα γίνονται πιο δύσκολα. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ, αλλά και τις λίγες καλές στιγμές της αναμέτρησης αυτής.