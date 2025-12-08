Ο Ματσάν από το 11' έβαλε μπροστά τον Παναιτωλικό.

Ο Αλεξάντρου Ματσάν με φοβερή ατομική ενέργεια και εκτέλεση έκανε το 1-0 για τον Παναιτωλικό κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός από αριστερά μπήκε στη μεγάλη περιοχή, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τιναλίνι για το 1-0.

Ο σκόρερ και οι συμπαίκτες του στη συνέχεια κράτησαν φανέλα του άτυχου Μιγκέλ Λουίς και του αφιέρωσαν το γκολ. Ο 26χρονος Πορτογάλος μέσος, υπέστη ρήξη χιαστού στον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή.

Το γκολ του Παναιτωλικού