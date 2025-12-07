Στο κανονικό ποδόσφαιρο αυτή είναι η διαφορά ΠΑΟΚ-Άρη…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο Gazzetta για το πώς ο ΠΑΟΚ επέβαλε την ανωτερότητά του σε αυτό το ματς με τον Άρη, με σκορ που αδικεί τη συνολική διαφορά των ομάδων.

Αυτή τη βραδιά στην Τούμπα το ταμπλό έγραψε… ΠΑΟΚ-Άρης 3-1. Βάσει εικόνας και ευκαιριών το σκορ δεν αποτυπώνει ακριβώς τη διαφορά των ομάδων, η οποία πιο δίκαια φαίνεται στον βαθμολογικό πίνακα…

Σε μία βραδιά ΠΑΟΚ-Άρης 3-1. Μετά από 13 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ στους 32 βαθμούς και οι κίτρινοι στους 16! Στο κανονικό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με αυτό που παράγει μέσα στα γήπεδα έχει αφήσει πίσω αυτόν τον Άρη του Χιμένεθ με double score! Και όλα αυτά στο μισό του πρωταθλήματος… Φανταστείτε που θα φθάσει η διαφορά μετά και από τα 13 επόμενα ματς…

Αφήνουμε το σύνολο και επιστρέφουμε στη μία βραδιά. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ μετά το 1-0 και μετά το 2-1 παιζόταν κανονικό ποδόσφαιρο. Μέχρι το 28΄ και με το ματς στο 0-0 ο καθαρός χρόνος ζήτημα να έφθασε τα 12-14 λεπτά! Αυτός ήταν ο στόχος του Άρη, ίσως και ο μοναδικός τρόπος για να κοντράρει μία ομάδα που και φέτος είναι έτοιμη να διεκδικήσει πρωτάθλημα, ενώ εκείνος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να κερδίσει από τον Λεβαδειακό την προνομιούχο πέμπτη θέση. Μετά… φθάσαμε σε κατοχή 80-20 (στο τέλος στο 65-35) σε τελικές 19-9, σε κόρνερ 7-2 και τον Λουτσέσκου δικαίως να λέει ότι… «το σκορ είναι μικρό για εμάς»

Ο Άρης με τον Χιμένεθ που στο τέλος ψάχνει τρόπο να καυγαδίσει με τον Λουτσέσκου σαν να του έχει πει κάποιος ότι… καλό θα ήταν αυτός να τιμωρηθεί και πάλι όπως πέρσι! Ο Άρης που μιλάει για διαιτησία επειδή δεν ευνοήθηκε σε καθαρό χρόνο από τα λάθη του διαιτητή όπως έγινε και την περασμένη Τετάρτη όπου τα έβαλαν με την αλήθεια που αποδείκνυε το VAR. Εκτιμώ ότι μετά από χρόνια ο Σπάθας θα τον δικαιώσει και θα τον στηρίξει και πάλι! Στο κάτω-κάτω εκτιμώ ότι στο τελευταίο τετραήμερο αυτή η ένταση και οι όποιες εντυπώσεις κατά του ΠΑΟΚ, αποτέλεσε τον κύριο στόχο του Άρη και των όποιων ανταγωνιστών του ΠΑΟΚ θα ήθελαν να έχει οποιαδήποτε απώλεια. Αυτό δεν είναι κανονικό ποδόσφαιρο, αλλά… όπως μπορεί ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ απόψε αφήνει τον Άρη στον δικό του κόσμο να ψάχνει άλλοθι για το πώς και φέτος είναι από τόσο νωρίς έξω από κάθε σοβαρό στόχο.



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ

Η ομάδα με τα ασπρόμαυρα έβγαλε την ποιότητά της στο γήπεδο! Ένας ΠΑΟΚ με το συνδυαστικό του παιχνίδι, αλλά και με πολλές αλλαγές παιχνιδιού, πολλές στοχευμένες μεγάλες πάσες ειδικά από τα δεξιά όπου το δίδυμο Κένι-Ζίβκοβιτς συνεργάστηκε άψογα σε πολλές καλές επιθετικές ενέργειες. Ένας ΠΑΟΚ που στηρίζεται αυτό το διάστημα στον αγέραστο Τάισον ο οποίος είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Το ίδιο ο Ζίβκοβιτς, μία από τα ίδια και για τον Γιακουμάκη. Φορ του ΠΑΟΚ που βγαίνει αλλαγή και μετά από χρόνια όλο το γήπεδο όρθιο τον αποθεώνει με απίστευτο τρόπο. Ο Δικέφαλος που μετά το 70΄ όταν πλέον το ματς ανοίγει βλέπει δύο φορές τον Ζίβκοβιτς και μία τον Ντεσπόντοφ να μην σκοράρουν μόνοι τους με τον αντίπαλο τερματοφύλακα!

Η όλη διαχείριση βγήκε στον Λουτσέσκου που έδωσε και τον χρόνο τον οποίο ήθελε στον Κωνσταντέλια. Σε αυτό το διάστημα της απουσίας του κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει πάρα πολλά από τον Τάισον, που σε κάθε αγώνα είναι μέσα σε γκολ ή ασίστ! Όλα αυτά σε μία γεμάτη Τούμπα με τους ΠΑΟΚτσήδες να απολαμβάνουν την ομάδα τους και να συμμετέχουν με τον τρόπο τους στην αγωνιστική ορμή της! Σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το κλίμα και όλη η ικανοποίηση που παίρνει ο κόσμος από τέτοιες εμφανίσεις δεν είναι και το πιο σημαντικό απ’ όλα;

Επόμενη στάση το Ράζγκραντ της Βουλγαρίας σε έναν ακόμη τελικό αφού η νίκη θα σημαίνει και πρόκριση…

