Superleague, η βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και πάλι τον Ολυμπιακό στο -2!

Με την εύκολη νίκη επί του Αρη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την... καταδίωξη του Ολυμπιακού στην κορυφή του πρωταθλήματος της Superleague. Στο -2 από την πρώτη θέση ο Δικέφαλος του Βορρά.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Αρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 22

-------------------------------------

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 12

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

**ΑΕΚ, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (5μμ)

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (6μμ)

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός - ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης - Ολυμπιακός (8μμ)

Παναθηναϊκός - Βόλος (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.