Superleague, η βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και πάλι τον Ολυμπιακό στο -2!
Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ – Αρης 3-1
ΑΕΚ – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)
Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 22
-------------------------------------
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας AKTOR 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
**ΑΕΚ, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (5μμ)
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (6μμ)
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Παναιτωλικός - ΑΕΚ (5.30μμ)
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (6μμ)
Αρης - Ολυμπιακός (8μμ)
Παναθηναϊκός - Βόλος (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.