Κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό για το ματς με το Λεβαδειακό οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έστειλαν μήνυμα στήριξης στον Σιλά για την απώλεια της συζύγου του.

Υπό τη σκιά του θανάτου της συζύγου του Ισιαγκά Σιλά διεξήχθει η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με αντίπαλο το Λεβαδειακό στην Τρίπολη. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα έγινε γνωστός πως ο διεθνής μπακ από τη Γουινέα έχασε τη σύντροφο του, η οποία έφυγε από τη ζωή σε πολύ νέα ηλικία, από παθολογικά αίτια.

Φυσικά οι ποδοσφαιριστές του Κρις Κόουλμαν έστειλαν μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη τους. Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο αρχηγός της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, κρατούσε φανέλα του Σιλά.

Από την πλευρά του ο εκ των captain της ομάδας, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, κρατούσε μια πλακέτα, η οποία έγραφε:«Courage, frère», δηλαδή «Κουράγιο, αδερφέ» στα γαλλικά. Πριν τη σέντρα σύσσωμη η αποστολή πόζαρε με τη φανέλα και την πλακέτα.

Αξιοσημείωτο πως μετά το γκολ του για το 1-0 ο Τόμπι Αλάγκμπε ύψωσε τη φανέλα του Σιλά, αφιερώνοντας το γκολ στον συμπαίκτη του.

Όπως προαναφέραμε ο Σιλά δεν είναι στην αποστολή των Αρκάδων, καθώς βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις τραγικές ώρες.