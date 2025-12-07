Η «οικογένεια» του Αστέρα Τρίπολης πενθεί για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ισιαγκά Σιλά.

Ώρες πένθους και οδύνης στις τάξει του Αστέρα AKTOR. Η σύζυγος του 31χρονου ποδοσφαιριστή της ομάδας Ισιαγκά Σιλά «έφυγε» από τη ζωή, σε πολύ νέα ηλικία, από παθολογικά αίτια.

Όπως είναι προφανές ο διεθνής με τη Γουινέα αριστερός μπακ βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του και δεν είναι με την ομάδα, η οποία σε λίγη ώρα θα υποδεχτεί το Λεβαδειακό και δεδομένα οι ποδοσφαιριστές του Κρις Κόουλμαν θα παίξουν και για τον συμπαίκτη τους, ο οποίος περνάει από τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του.

Οι Αρκάδες με συλλυπητήρια ανακοίνωση τους έκαναν γνωστό το τραγικό γεγονός και ευχήθηκαν δύναμη και κουράγιο στο Σιλά και στην οικογένεια του.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTΟR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Courage, frère!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».