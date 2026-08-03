Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε φιλικό με τον Πύργο στην Τρίπολη και έκανε κάλεσμα στον κόσμο για το πρώτο «ραντεβού» της χρονιάς.

Ο Αστέρας AKTOR επέστρεψε στην Τρίπολη μετά από περίπου 15 ημέρες προετοιμασίας στην Ολλανδία, κατά τις οποίες έδωσε και τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Οι Αρκάδες θα δώσουν «τεστ» και στην έδρα τους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή (7 /8, 20:00) θα φιλοξενήσουν τον Πύργο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Οι θύρες θα είναι ανοικτές για τους φιλάθλους με τους Κιτρινομπλέ να κάνουν και το ανάλογο κάλεσμα για το πρώτο, έστω ανεπίσημο, «ραντεβού» της χρονιάς.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ASTERAS AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Pyrgos AFC σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 20:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα μπορούν να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Μεμονωμένα εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα διατίθενται στην Θύρα 3 του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θα μπορούν να τα προμηθεύονται την ημέρα του αγώνα στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 18:00.

Γενική είσοδος 5€.

Σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία η είσοδος στο γήπεδο για όλους τους φιλάθλους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω smartphone με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

* Για την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του φιλικού αγώνα (07/08) ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για την νέα σεζόν θα γίνονται μόνο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του Star Store.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"».