Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία του Πανθεσσαλικού!

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της 13ης αγωνιστικής της Superleague μετά τα δύο ματς του Σαββάτου, τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και την ισοπαλία ανάμεσα σε Βόλο και Κηφισιά!

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (5μμ)

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ατρόμητος (9μμ)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)



Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4.Βόλος 22

-------------------------------------

5.Λεβαδειακός 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Ολυμπιακός, ο Βόλος και η Κηφισιά έχουν ένα ματς περισσότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.



H επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (5μμ)

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (6μμ)

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός - ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης - Ολυμπιακός (8μμ)

Παναθηναϊκός - Βόλος (9μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.