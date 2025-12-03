Ελεύθερη είσοδο για τους αγρότες στο ματς Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, διεκδικούν χρήματα που δικαιούνται και ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία συμβολική κίνηση.

Τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν ότι θα έχουν ελεύθερη είσοδο οι αγρότες στον δευτεριάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ενημερώνει πως για τον αγώνα ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ που είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 08/12/2025 και ώρα 18:00, προσφέρει δωρεάν είσοδο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με την εξασφάλιση σχετικού εισιτηρίου εισόδου από τα εκδοτήρια.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ομάδα μας επιθυμεί να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή της στον αγώνα που δίνουν οι αγρότες του τόπου μας, καθώς και στα δίκαια αιτήματά τους. Ο Πανσερραϊκός ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και όλων όσοι αγωνίζονται για το μέλλον τους.

Για την είσοδο στο γήπεδο, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα πρέπει να επιδείξουν τη σχετική βεβαίωση ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτων και Αγροτικών Εκμεταλλευσεων) στα εκδοτήρια, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη.

Μαζί συνεχίζουμε!».



