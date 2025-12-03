Αγρότης σχεδόν πήρε στο κυνήγι δύο αστυνομικούς με ασπίδες και γκλοπ (vid)

Ένταση σημειώθηκε στο μπλόκο των αγροτών στο Κιάτο, με έναν από αυτούς να παίρνει στο κυνήγι δύο αστυνομικούς.

Συνεχίζεται η διαμαρτυρία των αγροτών σε διάφορα σημεία της χώρας, με αιτήματα την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως τονίζουν, καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή.

Τα μπλόκα των των αγροτών απέκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου. Ωστόσο, στο σημείο βρέθηκαν άνδρες των ΜΑΤ που προσπάθησαν να αποτρέψουν τους αγρότες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν τελικά να αποτρέψουν τους αγρότες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή στο παρακάτω βίντεο, ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα. Στο βίντεο, την στιγμή της έντασης, ένας αγρότης παίρνει στο κυνήγι δύο άνδρες των ΜΑΤ. Ο ένας κρατάει γκλοπ και ο άλλος ασπίδα, αλλά ο αγρότης καταφέρνει να τους αντιμετωπίσει με τα χέρια.

Ο ένας αστυνομικός οπισθοχωρεί προς το προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου, αλλά οι πιο ψύχραιμοι απομακρύνουν τον μαινόμενο αγρότη, ο οποίος δείχνει να μην καταλαβαίνει τίποτα. Το πλήθος μπλόκαρε για λίγη ώρα μέρος του ρεύματος προς Αθήνα, το οποίο αργότερα άνοιξε. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

