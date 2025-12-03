Η τετράδα είναι σημαντική στη League Phase του Κυπέλλου, αλλά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις έχουν κι άλλα προνόμια.

Η είσοδος στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι σημαντική κι αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απόλυτο του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ δεδομένα είναι εκτός τετράδας, ενώ ίσως το ίδιο συμβεί και με τον Άρη.

Η τετράδα είναι σημαντική για δύο λόγους. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το να τερματίσει κάποια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις. Έχουν προνόμια που φτάνουν μέχρι και την ημιτελική φάση.

Καταρχάς, όποια ομάδα βρεθεί στην πρώτη τετράδα θα αποφύγει ένα επιπλέον παιχνίδι στα playoffs. Εκεί λογικά θα είναι ο Λεβαδειακός, αφού θα είναι δύσκολο να τον ξεπεράσει ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να νικήσουν τον ΠΑΟΚ, με τέσσερα γκολ διαφορά, αφού ακόμα κι αν φτάσουν στο +7 στα γκολ, διαφορά που έχουν τώρα οι Βοιωτοί, μετράει στην ισοβαθμία η καλύτερη επίθεση. Το απόλυτο μπορεί να φτάσουν ΑΕΚ ή ΟΦΗ που αγωνίζονται τη στιγμή που γράφτηκε το κείμενο και οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.

Δεύτερον, η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα, θα είναι γηπεδούχος στα προημιτελικά, όπου οι αγώνες είναι μονοί. Δεν υπάρχει ρεβάνς και δεν υπάρχει και παράταση. Σε περίπτωση, ισοπαλίας ακολουθεί διαδικασία πέναλτι! Το ίδιο, δεν υπάρχει παράταση δηλαδή σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά θα εκτελεστούν πέναλτι μετά το 90λεπτο, ισχύει και στα playoffs. Τα ματς των playoffs, θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8.

Στα ημιτελικά, αντίθετα, οι αγώνες θα είναι διπλοί κι εκεί υπάρχει προνόμιο για τον πρώτο ή τον δεύτερο της βαθμολογίας. Αυτό είναι το εξής: Η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των ομάδων που θα έχουν τερματίσει στις θέσεις 1-2. Φυσικά κάποια απ' αυτές μπορεί ν' αποκλειστεί (ή και οι δύο), οπότε η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα της ομάδας που θα έχει προκύψει από τα ζευγάρια των αγώνων του 1ου και του 2ου της League Phase.

Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία.

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Playoffs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Η βαθμολογία

Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1.Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 5-1 12

3. Ολυμπιακός 12-3 9

4. ΟΦΗ 7-1 9

------------------------------------------------

5. Άρης 5-1 9

6. Βόλος 10-7 7

7. Παναθηναϊκός 3-1 6

8. Ατρόμητος 6-5 5

9. Κηφισιά 4-3 5

10. Αστέρας Aktor 4-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 3

12. ΠΑΟΚ 5-5 3

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 3

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. ΑΕΛ 4-8 2

17. Μαρκό 3-6 1

18. Καβάλα 2-6 1

19. Ηλιούπολη 1-7 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

*Τα ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ (1-0), Αστέρας Aktor - Ηλιούπολη (3-0) είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής έχουν δύο ματς. Ολυμπιακός, Άρης, Παναιτωλικός, Μαρκό, Ηρακλής, Καβάλα, Κηφισιά έχουν τρία ματς.