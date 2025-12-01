Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι είναι ο παίκτης... λίρα εκατό, καθώς με την είσοδό του σταν δύσκολα είναι πάντα εκεί για φέρει εκτέλεση, δημιουργία... βαθμούς!

Οι νίκες στα ντέρμπι πιστοποιούν την ανωτερότητά σου απέναντι στον αντίπαλο για τον τίτλο. Δείχνουν ότι είσαι ο καλύτερος όλων.

Όμως, η κορυφή είναι ένας Μαραθώνιος κι οι λακούβες που στρώνονται μπροστά σου είναι εκεί που δεν τις περιμένεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε από την κορυφή της La Liga επειδή έχει τρία σερί «Χ» με Βαγιεκάνο, Ελτσε και Χιρόνα.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη έχει μείνει τόσο πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος λόγω του εντός έδρας «Χ» με τον Λεβαδειακό και την ήττα από τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη... καθαρίζει έστω και δύσκολα αντιπάλους - θεωρητικά - πιο εύκολους και συνεχίζει μόνος στην κορυφή.

Ο Γιαζίτζι δεν θέλει πολλά λεπτά για να ξεδιπλώσει όλα όσα κρύβει μέσα του

Σ' αυτό, δε, έχει βοηθήσει τα μέγιστα ο Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Ο Τούρκος, ο οποίος δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποδεικνύει ότι όποιος ξέρει το τόπι τόσο καλά, χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει αυτό που πρέπει.

Το απέδειξε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα Aktor! Μπήκε στην αναμέτρηση στο 81' και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων μ' έναν απίστευτο κεραυνό έδωσε τη λύση και τους τρεις βαθμούς. Σκεφτείτε τη γκρίνια που θα υπήρχε αν η ομάδα ξεκινούσε τη χρονιά με στροβάπτημα απέναντι στους Αρκάδες.

@olympiacosfc 🔴⚪ Τα γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 κόντρα στον Asteras Aktor! Γιαζίτζι ⚽️ Ελ Κααμπί ⚽️​​ ♬ πρωτότυπος ήχος - Olympiacos FC

Στο ματς με τον Παναιτωλικό πέρασε στο ματς αντί του Στρεφέτσα στο 59' και στο 70', από εκτέλεση κόρνερ βρήκε το κεφάλι του Ελ Καμπί και ο Μαροκινός με κοντινή κεφαλιά έλυσε το γρίφο στο Αγρίνιο.

Φέτος, ύστερα από τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του, ο 28χρονος έχει σε μόλις 331' 2 γκολ και 4 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Μπορεί να μην είναι απ' αυτούς που θα πιέσουν δίχως έλεος στο επιθετικό τρίτο. Μπορεί να μην γυρίσει για να μαρκάρει, αλλά αυτό το αριστερό του μπορεί να ξεκλειδώσει πολυπρόσωπες άμυνες κι η όποια έμπνευση της στιγμής που μπορεί να έχει προσδίσουν το απροσδόκυτο και το ξαφνικό που κάνει άπαντες στην ομάδα του να χαμογελούν εκεί που όλα πάνε όλα να στραβώσουν.