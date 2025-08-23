Γιαζίτζι: «Ο Ολυμπιακός μου φέρθηκε σαν να είμαι Βασιλιάς, θα μπορούσα να πεθάνω γι' αυτόν»

Ο Γιουσούγ Γιαζίτζι στην επιστροφή του μετά την πολύμηνη απουσία του ξεκλείδωσε το ματς της πρεμιέρας για τον Ολυμπιακό και προχώρησε σε δηλώσεις αγάπης προς τους ερυθρόλευκους.

Με έναν «κεραυνό» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ξεκλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός μιλώντας στη NOVA αναφέρθηκε στο πόσο πολύ τον στήριξε ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην πολύμηνη απουσία του εξ αιτίας του τραυματισμού του και υπογράμμισε ότι λατρεύει τόσο πολύ την ομάδα που θα μπορούσε να πεθάνει γι' αυτήν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαζίτζι στην Cosmote TV:

«Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, γιατί πέρυσι στην πρώτη μου συμμετοχή απέναντι στον Αστέρα AKTOR τραυματίστηκα πολύ σοβαρά. Με κράτησε για εννέα ολόκληρους μήνες έξω, δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να παίξω για να προσφέρω στην ομάδα αυτά που ήθελα. Σήμερα όμως, είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα να μπω απέναντι σε αυτή την ίδια ομάδα και να ανοίξω το σκορ, βοηθώντας την ομάδα και κάνοντας τους οπαδούς μας ευτυχισμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.

Η αλήθεια είναι πως ήμουν στην καλύτερη θέση εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα πως αν πάρω την μπάλα, θα έρθει η στιγμή που θα μπει το γκολ κι έτσι έγινε και το γκολ μπήκε. Δεν είναι έκπληξη, κανείς δεν είναι έκπληκτος, ούτε καν εγώ και να περιμένετε περισσότερα από όσα φαντάζεστε», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Εννέα μήνες δουλεύω γι’ αυτό. Θέλω να γίνω καλύτερος από πριν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είμαι ακόμη στο 100%, όμως δουλεύω και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω ο καλύτερος από πριν. Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν. Θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξα που είχα αυτούς τους εννέα μήνες. Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο. Με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος, που πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα.

Όταν λοιπόν, κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι Βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει από τον πατέρα μου, να είμαι ευγνώμων και να είμαι εδώ πανέτοιμος, να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για να μπορώ να ανταποδώσω στους οπαδούς μας, στον κόσμο, στους συμπαίκτες μου και σ’ όλο αυτόν τον σύλλογο που λατρεύω όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει. Είμαι ευγνώμων και θέλω να δηλώσω πως λατρεύω τον Ολυμπιακό».