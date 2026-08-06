Προς Μπαρτσελόνα πλησιάζει τελικά ο Ρόδρι, με τον Ισπανό χαφ να... μπουχτίζει με τη Ρεάλ και να δίνει το πράσινο φως στους Καταλανούς.

Στην Ισπανία φαίνεται πως ανήκει το μέλλον του Ρόδρι, αλλά όχι στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ μπορεί να είχε καταλήξει φαινομενικά εδώ και μέρες σε καταρχήν συμφωνία με την πλευρά του Ισπανού, όμως οι ενδοιασμοί που παρουσίασε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής κατά τις επαφές με τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως θα αποδειχθούν καταδικαστικές.

Στο μεταξύ διάστημα άλλωστε η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μπει «σφήνα» στην υπόθεση και να καλύψει τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια των Μαδριλένων. Σύμφωνα με το «RMC» ο Ρόδρι από την πλευρά του επέλεξε πλέον τους Καταλανούς για να συνεχίσει την καριέρα του, ενημερώνοντας τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι για την απόφασή του.

Πλέον η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει την πρώτη πρόταση προς την πλευρά των Citizens κι εφόσον καταφέρει να καλύψει τις οικονομικές τους απαιτήσεις, τότε θα ντύσει τον Ισπανό χαφ στα μπλαουγκράνα. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή σχετικά με τον Ισπανό χαφ, ο οποίος αποτέλεσε κορυφαίο γρανάζι στην καλοκουρδισμένη μηχανή της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.