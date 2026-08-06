Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τον δανεισμό του Γιάννη Κομνιανίδη στη ΝΕ Μεγαρίδος για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μετά από μία σεζόν στη National League 1, ο Γιάννης Κομνιανίδης, θα αγωνιστεί στην Elite League. Ο 20χρονος γκαρντ, ανήκει στον Προμηθέα από το περασμένο καλοκαίρι και θα πάει να παίξει ξανά δανεικός, αλλά σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η ομάδα της Πάτρας, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κομνιανίδη στη ΝΕ Μεγαρίδος για ένα χρόνο.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα

«Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιάννη Κομνιανίδη στη ΝΕ Μεγαρίδος για τη σεζόν 2026-27.

Ο 20χρονος play maker προέχεται από μια γεμάτη σεζόν με τον Προμηθέα 2014, όπου συνέβαλε τα μέγιστα για την ξέφρενη πορεία των ”πορτοκαλί”, που τερμάτισε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της National League 1. Παράλληλα, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και με την ανδρική ομάδα του Προμηθέα στην GBL, ενώ το καλοκαίρι ήταν διεθνής με την εθνική νέων. Την ερχόμενη σεζόν θα δοκιμάσει την τύχη του στην ομάδα των Μεγάρων, στο πρωτάθλημα της Elite League, σε ένα κλαμπ που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί διαρκώς και κάνει πρωταθλητισμό.

Ευχόμαστε στον Γιάννη Κομνιανίδη καλή τύχη στη νέα πρόκληση της καριέρας του, να έχει υγεία και επιτυχίες».