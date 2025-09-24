Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι αναμένεται να πάρει θέση βασικού στα σημερινά πλάνα του Μεντιλίμπαρ και το Gazzetta θυμάται τη μέρα που του στέρησε την περσινή σεζόν, αλλά και το δρόμο προς την αναγέννηση!

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ήρθε στον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν για αν προσδώσει ποιότητα στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ.

Αυτό το είχε αποδείξει εξάλλου με τη λαμπρή καριέρα του σε Τουρκία και Γαλλία. Στη Τραμπζονσπόρ μέτρησε 27 γκολ και 22 ασίστ σε 120 ματς, ενώ με τη Λιλ είχε σε 135 εμφανίσεις 29 γκολ και 15 ασίστ.

Είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά μ' ένα και μόνο άγγιγμα στη μπάλα. Αυτό το είδαμε και φέτος όταν μπήκε στο ματς με τον Αστέρα Aktor στο 81' και στις καθυστερήσεις μ' έναν τρομερό κεραυνό έγραψε το 1-0 και γλίτωσε την ομάδα του από τη γκέλα με το «καλημέρα» του πρωταθλήματος.

Η μοίρα είχε το δικό της σχέδιο σ' εκείνο το ματς. Ο 28χρονος, σκόραρε με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην ομάδα που πέρυσι του στέρησε τη δράση.

Η στιγμή του... κρακ στο Κολοκοτρώνης για τον Γιαζίτζι

Πέρασε στην ήττα της ομάδας του με 1-0 από τους κιτρινομπλέ στο 70' αντί του Αποστολόπουλου. Στις καθυστερήσεις, ο Τούρκος έπεσε στο έδαφος και έπιασε δακρυσμένος το γόνατό του. Στις 28/10 του 2024 επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο.

Μέσα απ' αυτήν τη δοκιμασία έγινε πιο δυνατός. Στην προετοιμασία έδειξε το λόγο που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό με τον ίδιο να ξεδιπλώνει τη κλάση και την ποιότητά του, εντυπωσιάζοντας στα φιλικά της Ολλανδίας.

Σας γράψαμε πιο πάνω για τη γκολάρα με τον Αστέρα στο άδειο Καραϊσκάκης. Ήδη μετράει σε 4 ματς φέτος 1 γκολ και 1 ασίστ και σήμερα θα επιδιώξει ως βασικός να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη της νίκη στο Κύπελλο.

Ο Τούρκος, όπως είχε γράψει κι ο Δημήτρης Τομαράς, στο κείμενό του μετά το γκολ του με τους Αρκάδες είναι «λιοντάρι». Κι αυτό το λιοντάρι θα επιδιώξει να γίνει βασικός και αναντικατάστατος στα πλάνα του Βάσκου κόουτς. Και στην Ευρώπη! Αλλά για να συμβεί αυτό, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει. Κι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι κακοτράχαλος αλλά, ο ίδιος αποδεικνύει ότι δεν είναι φτιαγμένος μόνο για τα εύκολα.