Superleague, η βαθμολογία: Σταθερά στο -10 από την κορυφή ο Παναθηναϊκός!

O Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τις Σέρρες και παραμένει στο -10 από την κορυφή, ενώ πάντα εκκρεμεί το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Με τον Τετέ να... σερβίρει δύο ασιστ, τον Ζαρουρί να σκοράρει, τον Γεντβάι να βάζει το γκολ της ζωής του και τον Μπακασέτα επίσης να βρίσκει δίχτυα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ουραγού Πανσερραϊκού με 3-0 στις Σέρρες και παραμένει στους 10 βαθμούς απόσταση από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

ΑΕΚ – Αρης (9μμ)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Βόλος 18

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 8

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*ΠΑΟΚ, Κηφισια, ΑΕΚ, Αρης, AEΛ Νοvibet, Βολος και Λεβαδειακός έχουν ματς λιγότερο.

**Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)

Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)