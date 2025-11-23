Ο εξ' αρχής ελλιπέστατος Παναθηναϊκός «έχασε» λόγω τραυματισμού Τσιριβέγια και Λαφόν, αλλά χάρη στα γκολ Ζαρουρί, Μπακασέτα κι ένα εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Γεντβάι διέλυσε με 3-0 τον Πανσερραϊκό, αφού συνήλθε μετά το κάκιστο πρώτο 25λεπτο...

Ο Παναθηναϊκός στο πιο παραγωγικό του βράδυ στο φετινό πρωτάθλημα, σκόραρε τρία γκολ και τι γκολ στις Σέρρες! Το ένα καλύτερο από το άλλο, με κορυφαίο το ανάποδο ψαλίδι του Γεντβάι. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ επιβλήθηκε με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών.



Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Οι γηπεδούχοι του Σαραγόσα, που έκανε ντεμπούτο επιστροφής σήμερα, ξεκίνησαν με τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια, Κάλινιν και Λύρατζης οι ακραίοι μπακ, Φέλτες και Βερνόν οι στόπερ. Λιάσος, Δοιρανλής οι κεντρικοί χαφ. Γκριν, Νούνελι, Μπρουκς πίσω από τον Καρέλη.

Οι φιλοξενούμενοι του Μπενίτεθ παρατάχθηκαν έχοντας τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Γεντβάι, αριστερός ο Μλαντένοβιτς, Πάλμερ και Τουμπά οι κεντρικοί αμυντικοί. Σιώπης, Τσιριβέγια οι μέσοι, με τον Μπακασέτα μπροστά τους. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Πάντοβιτς.

Στο 42' ο Τσέριν πήρε την θέση του Τσιριβέγια σε μια αναγκαστική αλλαγή και στο 46' ο Κότσαρης αυτή του Λαφόν, ξανά αναγκαστικά.

Λαφόν και μια στιγμή ήταν αρκετή για τον Παναθηναϊκό

Ο Πανσερραϊκός προκάλεσε αιφνιδιασμό στον Παναθηναϊκό, κυκλοφορώντας καλά την μπάλα και δημιουργώντας ρήγματα από αριστερά που έφεραν μεγάλες ευκαιρίες. Ο Νούνελι στο 7' έστειλε την μπάλα με κεφαλιά άουτ και στο 13' ο ίδιος παίκτης είδε τον Λαφόν να κάνει σπουδαία επέμβαση και να κρατά ανέπαφη την εστία του Τριφυλλιού.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε καλή εικόνα, καθώς εκτός από τα ανασταλτικά ζητήματα, δεν κρατούσε την μπάλα, η αμεσότητα δεν οδήγησε πουθενά και είναι ενδεικτικό πως μέχρι το 41' δεν είχε την παραμικρή σημαντική ευκαιρία.

Μία στιγμή, όμως, ήταν αρκετή. Με την μπάλα να κυλά στο χορτάρι και γρήγορα. Από τον Τσιριβέγια, στην κούρσα του Τετέ και από το χαμηλό γύρισμα του Βραζιλιάνου που έφερε την υπέροχη εκτέλεση του Ζαρουρί για το 1-0. Μάλιστα στο 45'+3' ο Βραζιλιάνος αστόχησε από καλή θέση για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Πάτησε γκάζι, το τελείωσε με γκολ-έπος του Γεντβάι κι έστησε πάρτι!

Η εκκίνηση του δευτέρου μέρους ήταν από άλλο σενάριο. Ο Μπακασέτας ανέβασε με την δική του βελτίωση όλο τον Παναθηναϊκό, στο 46' απείλησε τον Τιναλίνι, στο 48' ο κίπερ των Σερραίων έκανε μεγάλη απόκρουση στο σουτ του Τσέριν και στο 49' ο Πάντοβιτς δεν πρόλαβε να κάνει καλή επαφή για να σκοράρει μετά από γύρισμα του Μλαντένοβιτς.

Στο 52' το σουτ του αρχηγού της Εθνικής πέρασε λίγο άουτ ενώ στο 55' ο Γεντβάι δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Ο Κροάτης άσος πέντε λεπτά αργότερα, όμως, πήρε το αίμα του πίσω και μάλιστα με μία τρομερή ποδοσφαιρική ζωγραφιά. Από σέντρα του Τετέ, σηκώθηκε και με ένα επικό ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για ένα πανέμορφο τέρμα!

Στο 69' ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ με το δεξί έπειτα από ασίστ του Πάντοβιτς, έγραψε το 3-0, βάζοντας το κερασάκι στη τούρτα για τον Παναθηναϊκό.

Τετέ και Ζαρουρί είχαν ευκαιρίες και για τέταρτο γκολ, με την μπάλα να περνά άουτ.

MAN OF THE MATCH: Τετέ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έφτιαξε τα δύο από τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού απόψε και ήταν καταπληκτικός στο δημιουργικό κομμάτι, σερβίροντας τέρματα σε Ζαρουρί και Γεντβάι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Τιν Γεντβάι για την απίθανη γκολάρα που έφερε το 2-0 και φυσικά ο Τάσος Μπακασέτας για το φοβερό δεύτερο μέρος, το οποίο το σφράγισε με το 3-0. Στην ίδια κατηγορία και ο Σιώπης για την γενικότερη παρουσία του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η διαχείριση του ματς από τον Πανσερραϊκό μετά το 1-0. Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν ως μια άλλη ομάδα στο δεύτερο μέρος, άφησαν μεγάλα κενά στις γραμμές τους, επηρεάστηκαν από το γκολ του Ζαρουρί και έδωσαν την δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο πρώτο εικοσάλεπτο ο Μλαντένοβιτς έχασε τρεις φορές μέσα στην περιοχή τον Νούνελι, έδωσε ευκαιρία εκτέλεσης αλλά ο εξτρέμ του Πανσερραϊκού δεν μπόρεσε να τιμωρήσει τον Σέρβο ακραίο αμυντικό για την αμυντική του συμπεριφορά.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς το μεγάλο λάθος η διαιτησία του Ευαγγέλου σήμερα στις Σέρρες. Θα μπορούσε να αποφύγει μια κίτρινη-ανακάλυψη πάνω στον Τσιριβέγια.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός από την στιγμή που άνοιξε το σκορ με τον Ζαρουρί, δεν κοίταξε ξανά πίσω στην προβληματική εικόνα μέχρι το 41', έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, πέτυχε όμορφα γκολ και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση επί του Πανσερραϊκού.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Κάλινιν(66' Τσαούσης), Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Λιάσος, Δοϊρανλής(66' Ομεάνγκα), Γκριν, Νούνελι, Μπρουκς(57' Γκαλβάν), Καρέλης(57' Μάρας, 81' Μπανζάκι).

Παναθηναϊκός: Λαφόν (46' Κότσαρης), Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ, Τουμπά, Τσιριβέγια(42' Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί(82' Μπόκος), Τετέ(82' Μαντσίνι), Πάντοβιτς (71' Σφιντέρσκι).