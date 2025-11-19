Ο χορός του Τζόκοβιτς και το ντουέτο Αργυρού - Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Αθήνα! (vid)

Οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ροντινέι, έδωσαν το παρών σε νυχτερινή εκδήλωση στα νότια προάστια της Αθήνας, με τον Σέρβο τεννίστα να χορεύει συρτάκι υπό τη καθοδήγηση του Έλληνα τραγουδιστή.

Το βράδυ της Τρίτης (19/11) πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 91 Athens Riviera Members Club, στη Βούλα όπου παρευρέθηκαν αρκετά πρόσωπα από την εγχώρια, αλλά και τη διεθνή showbiz.

Μερικοί από τους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν ο διεθνούς φήμης τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο «νιόπαντρος» Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ροντινέι.

Ένα από τα πολλά highlights της βραδιάς ήρθε όταν ο Σέρβος αθλητής χόρεψε συρτάκι μαζί με τον Έλληνα τραγουδιστή τη μεγάλη επιτυχία του δεύτερου, «Ελεύθερος».

Μάλιστα ο Αργυρός δε τραγούδησε μόνο δικά του τραγούδια, καθώς προς το τέλος της βραδιάς σε μία πρωτοποριακή κίνηση, αποφάσισε να κάνει ντουέτο μαζί με τον αμυντικό των Πειραιωτών, με τον οποίο ερμήνευσαν το τραγούδι του Ροντινεί ή αλλιώς την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή και του Mente Fuerte.

Φυσικά ο Βραζιλιάνος οπισθοφύλακας των «Ερυθρόλευκων» δεν θα μπορούσε να φύγει από το event χωρίς να συναντήσει τον Τζόκοβιτς, οπότε εννοείται πως έβγαλε φωτογραφία μαζί του την οποία δημοσίευσε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα «Θρύλος. Καληνύχτα» συνοδευόμενο από ένα emoji μιας ρακέτας του τένις.