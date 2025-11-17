Συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα (17/11) το απόγευμα...

Τη συνάντησή του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Kυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) με τον Νόλε, έχοντας ως θέμα συζήτησης το τένις στην Ελλάδα.

Μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο αδερφός του και διευθυντής του τουρνουά Τζόρτζε Τζόκοβιτς. Μέλος της συνάντησης αυτής ήταν και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις στην Ελλάδα, Θοδωρής Γκλαβάς.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250»