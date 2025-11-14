Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Showtime!» του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη.

Livesport: «Τρόμος στην Ευρώπη» σκόρπισαν χθες το βράδυ οι «πράσινοι». «1+1 χαφ στις μεταγραφές» του χειμώνα θέλει ο Μπενίτεθ.

Φως των σπορ: «Για τον Κίναν», το αποψινό διπλό του Ολυμπιακού στο Μιλάνο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Θα νικήσω» το λόγια του Έβανς που περνάει τον τρίτο του μεγάλο τραυματισμό σε τέσσερα μόλις χρόνια.

Ώρα των σπορ: «Δίδυμο κρούσης!» οι Γιόβιτς και Ζίνι για την επίθεση της ΑΕΚ.