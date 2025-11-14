Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (14/11) στο Gazzetta
Sportday: «Showtime!» του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη.
Livesport: «Τρόμος στην Ευρώπη» σκόρπισαν χθες το βράδυ οι «πράσινοι». «1+1 χαφ στις μεταγραφές» του χειμώνα θέλει ο Μπενίτεθ.
Φως των σπορ: «Για τον Κίναν», το αποψινό διπλό του Ολυμπιακού στο Μιλάνο.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Θα νικήσω» το λόγια του Έβανς που περνάει τον τρίτο του μεγάλο τραυματισμό σε τέσσερα μόλις χρόνια.
Ώρα των σπορ: «Δίδυμο κρούσης!» οι Γιόβιτς και Ζίνι για την επίθεση της ΑΕΚ.
