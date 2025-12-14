Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους Ντέσερς, Λαφόν πήρε δύσκολη νίκη στη Λεωφόρο με 2-1 επί του Βόλου κι έπιασε τον αντίπαλό του στη βαθμολογία.
Ο Νιγηριανός φορ μόλις στο 5' με ατομική ενέργεια κι άπιαστο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι.
Ο Ντέσερς είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Μπακασέτα και στο 20' κέρδισε πέναλτι. Ο αρχηγός των «πρασίνων» ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 2-0.
Στο 28' και το 31' ο Ντέσερς είχε δύο ενέργειες που δεν βρήκαν στόχο και ενώ όλα έδειχναν ένα... χαλαρό δεύτερο μέρος για την ομάδα του Μπενίτεθ, ο Κόμπα με σουτ που κόντραρε έκανε το 2-1 στο φινάλε του πρώτου μέρους.
Ο Βόλος βρήκε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 49', έπειτα από ακόμη ένα τεράστιο ατομικό λάθος. Ο Κώτσιρας πάτησε τον Λάμπρου σε μη επικίνδυνη κατάσταση. Ο Λάμπρου ανέλαβε την εκτέλεση, όμως, ο Λαφόν έπεσε στη σωστή γωνία και γλίτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα.
Τα highlights του αγώνα
