Η Ρεάλ απέτυχε ξανά να εντυπωσιάσει, φλέρταρε με νέα γκέλα κόντρα στην Αλαβές, αλλά στο τέλος νίκησε 2-1 προς ανακούφιση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της ομάδας.

Στην Ισπανία αποκάλυψαν προ ημερών πως αν ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει να κρατήσει τη δουλειά του, τότε κάθε απώλεια βαθμών μέσα στον Δεκέμβριο ήταν απαγορευτική. Και το πρώτο τεστ ήταν στη Βιτόρια απέναντι στην Αλαβές. Σε ένα ματς όπου η Ρεάλ παρουσίασε ξανά τεράστια νεκρά διαστήματα και προβλημάτισε με την απόδοσή της, τουλάχιστον πήρε το κρίσιμο τρίποντο με 2-1 για να διατηρήσει την απόσταση στο -4 από τη Μπαρτσελόνα και τον Τσάμπι Αλόνσο (προς το παρόν) στη θέση του στον πάγκο.

Κόντρα στην εικόνα που θα ακολουθούσε πάντως, Ρεάλ μπήκε... γκαζωμένη στον αγώνα και άγγιξε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο 8΄με σουτ του Μπαπέ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ροντρίγκο να προειδοποιήσει με άστοχο σουτ από θέση βολής, με τη Ρεάλ τελικά να κάνει τη ζημιά στο 24΄.

Έπειτα από κόντρα επίθεση κι έξοχη κάθετη του Μπέλιγχαμ στον κενό χώρο, ο Μπαπέ πήρε τη μπάλα, πάτησε περιοχή και πλάσαρε άψογα στο «παραθυράκι» για το γκολ Νο.26 τη φετινή σεζόν. Στιγμές αργότερα το γκολ του Μπέλιγχαμ ακυρώθηκε για χέρι του Άγγλου κι έκτοτε η Ρεάλ... έσβησε τελείως τις μηχανές μέχρι το ημίχρονο. Κάτι που πήγε να πληρώσει στην τελευταία φάση του πρώτου μέρος, όμως ο Κουρτουά νίκησε τον Ιμπάνιεθ από κοντά και κράτησε το μηδέν.

Ισοφάρισε ο Βιθέντε, έδωσε τη λύση ο Ροντρίγκο

Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στο γήπεδο και άγγιξε το γκολ στο 53΄, όμως ο Σιβέρα με τεράστια διπλή επέμβαση αρνήθηκε το γκολ στις προσπάθειες των Μπαπέ και Βινίσιους. Πολύ γρήγορα οι Μαδριλένοι επαναπαύτηκαν κι έριξαν απόδοση, με την Αλαβές να βρίσκει τα δίχτυα προς την ισοφάριση. Στο 69΄συγκεκριμένα ο Μπλάνκο έκανε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Βιθέντε - που μετρούσε δευτερόλεπτα στο ματς - κατέβασε άψογα και εκτέλεσε στο τετ-α-τετ για το 1-1 έπειτα από το πράσινο φως του VAR που ανέτρεψε την αρχική απόφαση περί οφσάιντ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα μάλιστα ο Μαρτίνεθ άγγιξε την ανατροπή με προβολή, αλλά εκείνη που θα χαμογελούσε τελευταία ήταν η Ρεάλ. Στο 76΄ο (αρνητικός μέχρι εκείνο το σημείο) Βινίσιους έκανε την κούρσα από αριστερά κι έδωσε έτοιμο γκολ τον Ροντρίγκο που εκτέλεσε από κοντά για το τελικό 2-1. Στις καθυστερήσεις ο Σιβέρα νίκησε τον Μπέλιγχαμ στο τετ-α-τετ, αλλά ο χρόνος είχε εκπνεύσει για την Αλαβές που είδε τη Ρεάλ να φεύγει με ένα κομβικό τρίποντο.

Αλαβές (Φακούντο Γκαρθές): Σιβέρα, Τζόνι Ότο, Τενάλια, Πατσέκο, Παράδα, Μπλάνκο, Καλέμπε (68΄Βιθέντε), Ρέμπατς (68΄Αλένια), Ιμπάνιεθ (68΄Μαρτίνεθ), Σουάρεθ (83΄Γκεβάρα), Μπογιέ

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο, Ρούντιγκερ, Βαλδεπένιας (79΄Χάουσεν), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (78΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (83΄Μπραΐμ Ντίαθ), Βινίσιους, Μπαπέ

