Οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης σήκωσαν πανό στην έδρα του Άρη με στίχους του ΛΕΞ για τον δολοφονημένο φίλο της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή.

Παρουσία υποστηρικτών του Αστέρα AKTOR έγινε η αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς Αρκάδες φίλαθλοι έδωσαν το παρών για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Κρις Κόουλμαν.

Όπως έκαναν οι φίλοι του Παναιτωλικού στο ματς με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο, έτσι και αυτοί του Αστέρα σήκωσαν πανό με μήνυμα για τον δολοφονημένο οπαδό της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή, στη συμπλοκή που έγινε στη Χαλκίδα.

«Βάλ' τους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια», έγραφε το πανό των Αρκάδων, το οποίο είναι στίχος από το τραγούδι του δημοφιλούς ράπερ ΛΕΞ «Airmax».

Μετά το παιχνίδι οι φίλοι του Αστέρα AKTOR χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους για την εξαιρετική εμφάνιση που έκαναν.