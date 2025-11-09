Αστέρας Τρίπολης: Πανό των Αρκάδων με στίχους ΛΕΞ για τον Μάριο Ρουμπή
Παρουσία υποστηρικτών του Αστέρα AKTOR έγινε η αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς Αρκάδες φίλαθλοι έδωσαν το παρών για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Κρις Κόουλμαν.
Όπως έκαναν οι φίλοι του Παναιτωλικού στο ματς με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο, έτσι και αυτοί του Αστέρα σήκωσαν πανό με μήνυμα για τον δολοφονημένο οπαδό της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή, στη συμπλοκή που έγινε στη Χαλκίδα.
«Βάλ' τους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια», έγραφε το πανό των Αρκάδων, το οποίο είναι στίχος από το τραγούδι του δημοφιλούς ράπερ ΛΕΞ «Airmax».
Μετά το παιχνίδι οι φίλοι του Αστέρα AKTOR χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους για την εξαιρετική εμφάνιση που έκαναν.
