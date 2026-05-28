Συνεχίζει στο τιμόνι του Αστέρα Τρίπολης ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ύστερα από κοινή απόφαση του Έλληνα κόουτς και της διοίκησης των Αρκάδων.

Ο κύβος ερρίφθη για το μέλλον του Γιώργου Αντωνόπουλου στον Αστέρα AKTOR, καθώς ο Ελληνας τεχνικός και η διοίκηση των Αρκάδων συμφώνησαν να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και το μόνο που εκκρεμεί πλέον είναι το να πάρει η απόφαση αυτή επίσημη μορφή.

Η παρουσία του 45χρονου κόουτς κρίθηκε επιτυχημένη από τη διοίκηση του συλλόγου της Τρίπολης, καθώς ανέλαβε την ομάδα σε μια κρίσιμη φάση της σεζόν και κατάφερε να μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα της. Υπό την καθοδήγησή του, ο Αστέρας AKTOR πέτυχε τον μεγάλο στόχο της παραμονής στη Super League, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στα φετινά play outs.

Η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία των play outs με μόλις μία ήττα σε δέκα παιχνίδια και αυτή η δικαίωση ανοίγει τον δρόμο για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Αντωνόπουλου.