Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη «λευκή» ισοπαλία του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα AKTOR στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0). Ανώτεροι οι Αρκάδες, οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια.

Μόλις στο 7ο λεπτό οι Κιτρινομπλέ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, καθώς ο Κετού με «βολίδα» από το ημικύκλιο σημάδεψε το οριζόντιο του Διούδη.

Στο 24ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Κώστας Γαλανόπουλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι. Ο διεθνής χαφ θα χάσει το ερχόμενο ματς με την πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, στη Νέα ΦΙλαδέλφεια.

Στο 60' ο Κετού απείλησε με νέο μακρινό σουτ, ο Διούδης απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκιοακίνι με προβολή βρήκε το αριστερό δοκάρι προ κενής εστίας. Ο Αστέρας AKTOR είχε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο στο 85', όταν ο Μπαρτόλο έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Διούδη και εκτέλεσε από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι για τρίτη φορά!