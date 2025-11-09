Άρης - Αστέρας Τρίπολης: Τα highlights του ματς (vid)
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα AKTOR στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0). Ανώτεροι οι Αρκάδες, οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια.
Μόλις στο 7ο λεπτό οι Κιτρινομπλέ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, καθώς ο Κετού με «βολίδα» από το ημικύκλιο σημάδεψε το οριζόντιο του Διούδη.
Στο 24ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Κώστας Γαλανόπουλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι. Ο διεθνής χαφ θα χάσει το ερχόμενο ματς με την πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, στη Νέα ΦΙλαδέλφεια.
Στο 60' ο Κετού απείλησε με νέο μακρινό σουτ, ο Διούδης απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκιοακίνι με προβολή βρήκε το αριστερό δοκάρι προ κενής εστίας. Ο Αστέρας AKTOR είχε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο στο 85', όταν ο Μπαρτόλο έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Διούδη και εκτέλεσε από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι για τρίτη φορά!
