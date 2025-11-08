Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet: Πανό στο Αγρίνιο για τον δολοφονημένο φίλο της ΑΕΚ
Στο Αγρίνιο θα ανοίξει η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet. Στην έδρα των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν φίλοι και των δυο ομάδων, καθώς το παρών θα δώσουν περίπου 100 Λαρισαίοι που «ακολούθησαν» τους Βυσσινί.
Πριν την αναμέτρηση οι οργανωμένοι φίλοι των Αγρινιωτών, Warriors, έστησαν πανό στην εξέδρα τους που έγραφε «Forever Local Forever Loyal», το οποίο στη μέση είχε ένα σήμα που δείχνει πως απαγορεύονται τα μαχαίρια, ως μήνυμα για τον δολονημένο οπαδό της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή.
Αξιοσημείωτο πως αντίστοιχα πανό αναμένεται να σηκωθούν και σε άλλα επαρχιακά γήπεδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.