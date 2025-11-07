To CAS έκανε δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ και οι τρεις βαθμοί της τιμωρίας για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου θα επιστραφούν στους Κρητικούς.

Στο Gazzetta διαβάσατε πριν μια εβδομάδα πως η Παρασκευή ήταν η «D-Day» για τους βαθμούς του ΟΦΗ για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Oι Κρητικοί προσέφυγαν στο CAS μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου για την άρση της αναστολής της τιμωρίας του διαιτητικού δικαστηρίου για την εφαρμογή του -3, με το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Διαιτητικό Δικαστήριο να δικαιώνει τον Όμιλο.

Μετά τη νομική νίκη του ΟΦΗ οι τρεις βαθμοί επιστρέφονται άμεσα στους Κρητικούς. Θυμίζουμε πως η κύρια προσφυή στα πολιτικά δικαστήρια θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Θυμίζουμε πως τόσο ο Όμιλος, όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στη Λεωφόρο.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ 23 Ολυμπιακός 22 ΑΕΚ 19 Λεβαδειακός 15 Βόλος 15 Άρης 12 Κηφισιά 12 Παναθηναϊκός 12* Ατρόμητος 9 Παναιτωλικός 8 ΑΕΛ Novibet 7 Αστέρας AKTOR 6 ΟΦΗ 6* Πανσερραϊκός 5

*Ματς λιγότερο