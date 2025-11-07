ΟΦΗ: Κέρδισε στο CAS, παίρνει πίσω τους τρεις βαθμούς
Στο Gazzetta διαβάσατε πριν μια εβδομάδα πως η Παρασκευή ήταν η «D-Day» για τους βαθμούς του ΟΦΗ για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Oι Κρητικοί προσέφυγαν στο CAS μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου για την άρση της αναστολής της τιμωρίας του διαιτητικού δικαστηρίου για την εφαρμογή του -3, με το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Διαιτητικό Δικαστήριο να δικαιώνει τον Όμιλο.
Μετά τη νομική νίκη του ΟΦΗ οι τρεις βαθμοί επιστρέφονται άμεσα στους Κρητικούς. Θυμίζουμε πως η κύρια προσφυή στα πολιτικά δικαστήρια θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Όμιλος, όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στη Λεωφόρο.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
- ΠΑΟΚ 23
- Ολυμπιακός 22
- ΑΕΚ 19
- Λεβαδειακός 15
- Βόλος 15
- Άρης 12
- Κηφισιά 12
- Παναθηναϊκός 12*
- Ατρόμητος 9
- Παναιτωλικός 8
- ΑΕΛ Novibet 7
- Αστέρας AKTOR 6
- ΟΦΗ 6*
- Πανσερραϊκός 5
*Ματς λιγότερο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.