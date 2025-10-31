Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο ΟΦΗ μετά την αποχώρηση του Νίκου Νταμπίζα θα επιστρέψει σε γνώριμο μοντέλο λειτουργίας, με τον προπονητή Χρήστο Κόντη στο επίκεντρο.

Ο ΟΦΗ το καλοκαίρι προχώρησε σε μια αλλαγή μοντέλου ποδοσφαιρικής λειτουργίας, εφαρμόζοντας project που επί της ουσίας... δεν ξεκίνησε ποτέ, όπως είπε στην αποχαιρετιστήρια δήλωση του ο Νίκος Νταμπίζας.

Μετά την αποχώρηση του επί σειρά ετών CEO του συλλόγου, Μηνά Λυσάνδρου, για χάρη της ΑΕΚ, η διοίκηση του Μιχάλη Μπούση πήρε την απόφαση να δώσει τα «κλειδιά» της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού σε τεχνικό διευθυντή / διευθυντή ποδοσφαίρου και οι Κρητικοί κατέληξαν στην επιλογή του Νίκου Νταμπίζα.

Τελικά η σεζόν δεν ξεκίνησε όπως περίμεναν οι ιθύνοντες του κλαμπ και πριν ολοκληρωθεί ο Οκτώβριος αποτελούν παρελθόν τόσο ο προπονητής Μίλαν Ράσταβατς, όσο κι o Legend με την Εθνική του 2004.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πως θα καλυφθεί αυτό το κενό και πως διαμορφώνεται το μοντέλο λειτουργίας του ΟΦΗ;

Ο manager Κόντης και το... γνώριμο μοντέλο

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η θέση που άφησε κενή ο Νίκος Νταμπίζας δεν προβλέπεται να καλυφθεί και ο ΟΦΗ θα πορευτεί με το μοντέλο που είχε μέχρι πέρυσι, το οποίο είναι «προπονητοκεντρικό».

Η βάση της λειτουρίας θα είναι ο νέος προπονητής, Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα έχει το ρόλο βρετανικού τύπου «manager», με κύριο λόγο στην υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού, σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων του κλαμπ, Σάββα Τσαμπούρη. Φυσικά σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό θα έχει το τμήμα scouting, με επικεφαλής τον Χρήστο Παπαντωνόπουλο, στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Μάρκος.

Η διαφορά με την προηγούμενη κατάσταση του ΟΦΗ είναι πως το κομμάτι των τελικών και οικονομικών διαπραγματεύσεων που χειριζόταν ο Μηνάς Λυσάνδρου, πλέον θα βρίσκεται στα χέρια του Α' Αντιπροέδρου, Ηλία Πουρσανίδη.

Θυμίζουμε πως μετά τη «μετακόμιση» του Μηνά Λυσάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια το ρόλο του CEO ανέλαβε ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος φυσικά είναι και ο πρόεδρος του κλαμπ.