Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο ΟΦΗ προσέφυγε στο CAS για την υπόθεση Παπάζογλου. Τι ισχύει για την αφαίρεση βαθμών και τα επόμενα βήματα.

Η υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή το Νο.1 θέμα στις τάξεις του ΟΦΗ. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, το οποίο με άλλη σύνθεση είχε δώσει αναστολή στην τιμωρία των Κρητικών από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ εφόσον δεν γινόταν εξόφληση για τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ στον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, έκανε δεκτή την προσφυγή του Παπάζογλου σε δεύτερο βαθμό και επανέφερε την ποινή για -3 και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, εάν δεν πληρωθεί τo απαραίτητο ποσό (περίπου 85.000 ευρώ).

Στο Gazzetta διαβάσατε για την αρχική πρόθεση του Ομίλου να ψάξει δικαίωση στο CAS για την υπόθεση και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας πλέον αυτό έγινε, καθώς το κλαμπ από τη Μεγαλόνησο έκανε την προσφυγή στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να βγει η απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Πλέον μένει να φανεί πότε θα οριστεί η εκδίκαση.

Η άμεση αφαίρεση των βαθμών και τα επόμενα βήματα

Όσο για το τι ισχύει με το -3 με βάση την αναστολή της ποινής που εκδίκασε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ; Από τη στιγμή που έχει παρέλθει το πενθήμερο εργάσιμων ημερών από την αρχική απόφαση η αφαίρεση βαθμών θα γίνει άμεσα από το βαθμολογικό πίνακα.

Εφόσον η κατάσταση αντιστραφεί στο CAS και η τιμωρία «παγώσει» ή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (7/11), όπου θα παρέλθει το νέο πενθήμερο εργάσιμων ημερών, πληρωθεί το ποσό τότε οι βαθμοί θα επιστραφούν κανονικά στον Όμιλο.

Στο ενδεχόμενο που το CAS δεν δικαιώσει τον ΟΦΗ ή δεν γίνει εκδίκαση πριν τη διορία του πενθήμερου οι Κρητικοί αναμένεται να επικοινωνήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Το δεδομένο είναι πως ο Όμιλος, όπως κάνει σταθερά σε κάθε ανάλογη περίπτωση, θα πάει την υπόθεση βήμα - βήμα, ακολουθώντας πιστά κάθε νόμιμη και θεσμική διαδικασία.

Η «χιονοστιβάδα» και το χρέος που δεν έχει ο Μπούσης

Φυσικά το ζήτημα δεν είναι τα 85.000 ευρώ που οφείλονται στον Παπάζογλου. Εφόσον δεν ανατραπεί η κατάσταση και ο ΟΦΗ κληθεί να δώσει αυτά τα χρήματα θα ακολουθήσει μια «χιονοστιβάδα» αντίστοιχων χρεών, η οποία θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό που ουδέποτε παρουσιάστηκε στον Μιχάλη Μπούση όταν εμφανίστηκε να αναλάβει την ομάδα, καθώς με βάση τους νόμους δεν υπήρχαν αυτά τα χρέη από την παλιά ΠΑΕ, πριν από το 2016, λόγω της μη αναγνώρισης της διαδοχής.

Συνεπώς ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ που εξ αρχής διακανόνισε κάθε οφειλή που του παρουσιάστηκε και εξυγίανε οικονομικά το σύλλογο θα βρεθεί σε θέση να πληρώσει λεφτά για χρέος που δεν ανέλαβε ποτέ, ώστε να αποφευχθεί ζήτημα βιωσιμότητας της ομάδας.

Θυμίζουμε πως επί ημερών Μπούση ο ΟΦΗ επανήλθε σε ανταγωνιστικό επίπεδο, με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ να κάνει μια τεράστια επένδυση, η οποία έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ! Χαρακτηριστικό πως το μπάτζετ της ομάδας που ανέλαβε ήταν στο ένα εκατομμύριο και πλέον είναι στα πέντε εκατομμύρια, έχουν γίνει έργα στο ΒΑΚ που το καθιστούν από τα κορυφαία προπονητικά κέντρα της Ελλάδας, ενώ συντηρεί τόσο το «Γεντί Κουλέ», όσο και το Παγκρήτιο Στάδιο.