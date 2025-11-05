Ο Όλοφ Λουντ, ο δημοσιογράφος στον οποίο ο Ντάνιελ Σούντγρκεν παραχώρησε συνέντευξη σε podcast βάζοντας... φωτιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, μίλησε εκτενώς για τη συνάντησή του με τον πρώην παίκτη του Βόλου.

Τα λόγια του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε εκπομπή podcast έσκασαν σαν βόμβα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πρώην παίκτης του Βόλου αναφέρθηκε σε στημένους αγώνες την περασμένη άνοιξη, μεταξύ των αναμετρήσεων του Βόλου με τον Πανσερραϊκό για τα Play Out του πρωταθλήματος.

Ο Όλοφ Λουντ, ο δημοσιογράφος στον οποίο ο Σούντγκρεν έδωσε την συνέντευξη, μίλησε στην «fotbollskanalen» για τη συνάντησή του με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή και τη συζήτηση που είχαν, η οποία προκάλεσε έντονη αντίδραση και από τις δύο ελληνικές ομάδες.

Όσα έγραψε ο Λουντ:

«Ήταν την περασμένη Τετάρτη όταν καθίσαμε με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν για μια συνέντευξη podcast, στο ποδοσφαιρικό μουσείο της Ντέγκεφορς. Σπάνια μπορείς να ξέρεις τι θα προκύψει από μια συνέντευξη μίας ώρας, και με τον Σούντγκρεν δεν είχαμε συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ο στόχος είναι να συνδέεται με κάτι επίκαιρο, είτε άμεσα είτε μέσα στην εβδομάδα.

Η ερώτηση που οδήγησε στη μαρτυρία του για το στήσιμο αγώνων ξεκίνησε όταν τον ρώτησα πώς ήταν η μετάβαση από την ΑΙΚ και το Κάρλμπεργκ στο να αγωνίζεται στον Άρη, απέναντι σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι πολλοί έχουν πει πως το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τις... ιδιαιτερότητές του όσον αφορά διαιτητές και άλλα. Ο Μάρκους Μπεργκ, μεταξύ άλλων, έχει μιλήσει σχετικά μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Αυτό οδήγησε τον Σούντγκρεν να ανοιχτεί και να περιγράψει τι συνέβη στον Βόλο: ''Δύσκολα μπορώ να το αναφέρω καν... Στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, μας είπαν: 'Σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα' και 'σήμερα αυτοί κι αυτοί θα πέσουν στην περιοχή για να πάρουμε πέναλτι''. Ήταν φανερό ότι όσα έζησε τον είχαν συγκλονίσει και ένιωθε άσχημα που συμμετείχε σε κάτι τέτοιο. Παραδέχτηκε ειλικρινά ότι δεν μπορούσε να πει τίποτα σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις.

Έπρεπε να ελέγξω όσα μου είπε και να δω αν τα γεγονότα συνέπιπταν. Και πράγματι, ήταν εντυπωσιακό να δει κανείς ότι ο Βόλος και ο Πανσερραϊκός αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλο στα Play Out και νίκησαν εναλλάξ με 3-0, ακριβώς όπως είχε ειπωθεί στον Σούντγκρεν, ο οποίος συμμετείχε και στα δύο παιχνίδια. Ήταν επίσης ξεκάθαρος ότι, αν τον καλέσει η ελληνική λίγκα, θα πει όλη την αλήθεια.

Κάποιοι μπορεί να πουν ότι ο Σούντγκρεν άργησε να μιλήσει. Ωστόσο, μπορεί κανείς να κατανοήσει και την ανθρώπινη πλευρά, το πόσο δύσκολο είναι να ''προδώσεις'' όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα γκρουπ, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου δεν αισθάνεσαι ασφαλής. Δεν είναι τυχαίο που η κουλτούρα της σιωπής γύρω από τέτοια ζητήματα κάνει τις ιστορίες αυτές να μένουν ανάμεσα σε φίλους, οικογένεια ή, το πολύ, να λέγονται οff the record σε δημοσιογράφους. Ο φόβος είναι υπαρκτός.

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν αξίζει σίγουρα επαίνους για το θάρρος του να μιλήσει και να σπάσει τη σιωπή», έγραψε μεταξύ άλλων ο Λουντ.