Σούντγκρεν: «Είπα μόνο την αλήθεια, όποιος θέλει ας κάνει μήνυση»

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν σχολίασε την κίνηση του Βόλου να υποβάλλει μήνυση εναντίον του μετά τα όσα είπε για χειραγωγημένα παιχνίδια.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Βόλου να υποβάλλει μήνυση στον πρώην ποδοσφαιριστή του, Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα όσα είπε σχετικά με χειραγωγημένα παιχνίδια της ομάδας της Μαγνησίας την περίοδο που εκείνος αγωνιζόταν εκεί, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής απάντησε με δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του.

Ο 34χρονος Σουηδός δεξιός μπακ, που αγωνίζεται τώρα στην χώρα του με τα χρώματα της Ντέγκεφορς και ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρόκειται να του κάνουν μήνυση, αφού εκείνος δεν λέει τίποτα διαφορετικό από την αλήθεια.

«Ναι, οκ, πρόκειται να μου κάνουν μήνυση. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται να με μηνύσουν. Αισθάνομαι πως πάντα το ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεται πρώτο. Έχω παίξει κι έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε ετών. Όλα όσα είπα ήταν η αλήθεια. Οκ, αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».

Η ανακοίνωση του Βόλου που «πυροδότησε» τις δηλώσεις του

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».