Ο Πανσερραϊκός κατέθεσε μήνυση κατά του Σούντγκρεν

Νομικά κινήθηκε ο Πανσερραϊκός όπως έκανε γνωστό κατά του Ντανιέλ Σούντγκρεν για τα όσα υποστήριξε σε μέσο της χώρας του σχετικά με τα ματς του Βόλου κόντρα στους Σερραίους.

Σαν... βόμβα έσκασαν τα λεγόμενα του Ντανιέλ Σούντγκρεν σχετικά με τα περσινά παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, με την ομάδα της Θεσσαλίας να έχει κάνει γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά κατά του παίκτη.

Παράλληλα, τόσο ο προπονητής της ομάδας εκείνο το διάστημα, Κώστας Γεωργιάδης όσο και οι παίκτες του συλλόγου μίλησαν και ήταν κατά του Σουηδού ποδοσφαιριστή ενώ μήνυση κατέθεσε και ο Πανσερραϊκός.

Η ομάδα των Σερρών έβγαλε ανακοίνωση και έκανε γνωστό πως έχει καταθέσει μήνυση κατά της πλευράς του ποδοσφαιριστή για τα όσα είπε και τα ανέφερε ως «καφενειακου τύπου δηλώσεις».

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακου τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του».