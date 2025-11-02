Άφωνοι οι κάτοικοι της πόλης των Σερρών είδαν τους οπαδούς του «Δικεφάλου» να καθαρίζουν όλη την περιοχή κοντά στα νέα γραφεία του ΣΦ ΠΑΟΚ Σερρών χωρίς να αφήσουν ούτε ένα σκουπιδάκι!

Το «ασπρόμαυρο» πάρτι, εκτός γηπέδου, κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και το απόγευμα της Κυριακής οι φίλοι του ΠΑΟΚ πήραν το δρόμο για το Δημοτικό Στάδιο των Σερρών με μια εντυπωσιακή πορεία στους κεντρικούς δρόμους της μακεδονικής πόλης.

Το γήπεδο μετατράπηκε σε… Τούμπα, ο δραστήριος σύνδεσμος των Σερρών είχε ετοιμάσει ένα ωραίο σόου στο πέταλο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, ωστόσο ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η κίνηση των οργανωμένων φίλων του «Δικεφάλου» να μείνουν στο χώρο των νέων γραφείων και με μαύρες μεγάλες σακούλες καθάρισαν όλη την περιοχή χωρίς να αφήσουν ούτε ένα σκουπιδάκι!

Όπως σημείωναν οι κάτοικοι της περιοχής, που είχαν ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες με χαρτί για τα εγκαίνια («αγαπητοί γείτονες σας ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη για την αναστάτωση λόγω τον εγκαινίων», έγραφε) τελικά υπάρχει ελπίδα από τους οπαδούς της νέας γενιάς.